Συνελήφθη στο Κονγκό ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος, Σταύρος Νικόλαος Νιάρχος, από τις μυστικές υπηρεσίες της Λαϊκής Δημοκρατίας, επειδή προσέγγισε ένοπλες οργανώσεις στα νοτιοανατολικά της χώρας.

Σύμφωνα με έναν υψηλόβαθμο κυβερνητικό αξιωματούχο, ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος είχε έρθει σε επαφή με τοπικές ένοπλες οργανώσεις του Κονγκό, για αυτό και συνελήφθη και ανακρίνεται, μαζί με έναν Κονγκολέζο συνάδελφό του.

Ο 33χρονος είναι πρωτότοκος γιος του Σπύρου Νιάρχου και της Δάφνης Γκίνες, εγγονός του θρυλικού εφοπλιστή Σταύρου Νιάρχου και ανιψιός του δισεκατομμυριούχου Φίλιππου Νιάρχου.

Τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν επικαλούνται οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και μεταδίδουν πως ο 33χρονος έχει μεταφερθεί στην πρωτεύουσα της χώρας και κρατείται από την υπηρεσία πληροφοριών ANR, κάτι που επιβεβαίωσε και ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ο Ελληνοαμερικανός δημοσιογράφος συνεργάζεται με τα αμερικανικά περιοδικά The Nation και The New Yorker και «η ANR τον μετέφερε στην Κινσάσα για να τον ανακρίνει για τις στενές επαφές του με ένοπλες ομάδες, ιδίως με τους Μπακάτα Κατάνγκα», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

«Έκανε κινήσεις χωρίς να ειδοποιηθούν προηγουμένως οι αρχές», πρόσθεσε ο αξιωματούχος, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση «πρέπει να επαγρυπνά» μετά τη δολοφονία δύο μελών του ΟΗΕ το 2017.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΟΗΕ είχε στείλει τους εμπειρογνώμονες Μάικλ Σαρπ και Ζαΐντα Καταλάν να ερευνήσουν τις βιαιοπραγίες στην περιοχή του Κασάι αλλά απήχθησαν και δολοφονήθηκαν.

Παρ’ όλα αυτά, ο αξιωματούχος επισήμανε ότι ο δημοσιογράφος έχει ήδη δεχθεί επίσκεψη από την Αμερικανίδα πρόξενο και μπορεί να αφεθεί ελεύθερος αύριο κιόλας, αφού οι τοπικές αρχές «δεν έχουν κανένα συμφέρον να τον κρατούν».

Σημειώνεται ότι, ο Σταύρος Νικόλαος Νιάρχος είχε πάει στο Κονγκό για ρεπορτάζ για να κάνει ρεπορτάζ για την προστασία της φύσης, της οικονομίας και του πολιτισμού, για λογαριασμό του περιοδικού The Nation, όπως αναφέρει η επίσημη διαπίστευσή του.