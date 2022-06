Έβγαζαν αμέριμνοι βίντεο έναν άνδρα που είχε τυλιχθεί στις φλόγες και σφάδαζε από τους πόνους. Αυτό συνέβη στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης όπου ένας νεαρός αυτοπυρπολήθηκε στον Πύργο του Γαλατά.

Ο 28χρονος βρισκόταν από νωρίς στη γειτονιά της Κωνσταντινούπολης ντυμένος ως χάρος με τα χαρακτηριστικά μαύρα ρούχα και το δρεπάνι. Ο ίδιος φωτογραφίζονταν με τουρίστες, αλλά και Τούρκους που βρίσκονταν στο σημείο.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα περιλούστηκε με εύφλεκτο υλικό, άρχισε να φωνάζει «ο Θεός είναι μεγάλος» και αυτοπυρπολύθηκε. Όσοι βρέθηκαν στο σημείο έμειναν άπραγοι να τον κοιτούν…

Μάλιστα, πολλοί έβγαλαν τα κινητά τους και άρχισαν να βγάζουν βίντεο.

Μόνο μετά από λίγα λεπτά δύο καταστηματάρχες έσπευσαν στο σημείο με πυροσβεστήρες και κατάφεραν να τον βοηθήσουν.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία και ασθενοφόρο, που τον μετέφεραν στο νοσοκομείο και διαπιστώθηκε ότι, φέρει εγκαύματα 2ου και 3ου βαθμού.

