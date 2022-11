Ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε την Κωνσταντινούπολη το μεσημέρι της Κυριακής (13.11.2022). Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τουλάχιστον 11 τραυματίες.

Η έκρηξη σημειώθηκε κοντά στη διάσημη λεωφόρο Ιστικλάλ και στην πλατεία Ταξίμ στην Κωνσταντινούπολη την ώρα που κόσμος περπατούσε αμέριμνος.

Δεν είναι ακόμη γνωστό αν πρόκειται για επίθεση αυτοκτονίας, τρομοκρατική επίθεση ή η έκρηξη προκλήθηκε από κάποια άλλη αιτία. Η πρώτη ενημέρωση αναφέρει πως υπάρχουν 11 τραυματίες, αλλά οι σοκαριστικές εικόνες από το σημείο δείχνουν πως υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερις νεκροί!

Η στιγμή της έκρηξης έχει καταγραφεί σε συγκλονιστικό βίντεο, όπως και ο πανικός που επικράτησε.

Οι πρώτες, ΣΚΛΗΡΕΣ, εικόνες

BREAKING: Video shows explosion on busy shopping street in Istanbul pic.twitter.com/9DKNZqgOef — BNO News Live (@BNODesk) November 13, 2022

#BREAKING: At least 11 people injured in Istanbul street blast, according to CNN Turkpic.twitter.com/p7j2kRVFaY — I.E.N. (@BreakingIEN) November 13, 2022

Taksim'de patlama meydana geldi. Polis ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltıyor. Patlamada yaşamını yitirenlerin olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/LWyDLGyyYK — Gazete Patika (@PatikaGazete) November 13, 2022

#BREAKING: An explosion has rocked Istanbul, Turkey's, iconic Istiklal street marketplace. At least 10 injured.



Developing…https://t.co/E9nzfBlzbO — Moshe Schwartz (@YWNReporter) November 13, 2022

It’s a crowded area, popular with tourists, familiar to anyone who has visited Istanbul. People are posting pictures of the incident’s aftermath. pic.twitter.com/BmN1dGHmyr — Frida Ghitis (@FridaGhitis) November 13, 2022

#BREAKING: Casualties reported following large explosion on shopping street in Istanbul’s Beyoğlu districtpic.twitter.com/Ju1rCuFb44 — I.E.N. (@BreakingIEN) November 13, 2022

Άμεσα η περιοχή αποκλείστηκε κι έφτασαν στο σημείο ασθενοφόρα και η αστυνομία.