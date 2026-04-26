Συναγερμός στις ΗΠΑ: Ο Ντόναλντ Τραμπ απομακρύνθηκε από το δείπνο των ανταποκριτών μετά από πυροβολισμούς

Δείτε την στιγμή που ακούγονται πυροβολισμοί και απομακρύνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ - Ο δράστης έφτασε μια ανάσα από τον Τραμπ
Η στιγμή που απομακρύνεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ
Η στιγμή που απομακρύνεται ο Πρόεδρος των ΗΠΑ / REUTERS

Σκηνές από κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν κατά την διάρκεια του δείπνου των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στο οποίο παραβρισκόταν ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ καθώς έπεσαν πυροβολισμοί.

Οι μυστικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και απομάκρυναν τον Ντόναλντ Τραμπ και την σύζυγό του Μελάνια Τραμπ από την εκδήλωση που γινόταν στο ξενοδοχείο Χίλτον καθώς όπως έχει γίνει γνωστό ένας άνδρας έφτασε οπλισμένος έως το λόμπι του ξενοδοχείου. 

Όπως θα δείτε και στο βίντεο που ακολουθεί οι άνδρες των μυστικών υπηρεσιών σπεύδουν στο σημείο και ενώ ο Πρόεδρος των ΗΠΑ συνομιλεί σχηματίζουν ένα τείχος και τον απομακρύνουν από την αίθουσα. 

Και οι παρευρισκόμενοι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι και κάποιοι κρύφτηκαν κάτω από τραπέζια για να προστατευθούν άλλοι ούρλιαζαν από τον φόβο τους. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο δράστης ήταν ένας και συνελήφθη.

 

Δείτε τα βίντεο με την στιγμή που ενημερώνεται ο Τραμπ

 

Το εντυπωσιακό είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει πως ο δράστης κατάφερε να φτάσει τόσο κοντά στο σημείο που γινόταν η εκδήλωση και να πυροβολήσει τόσες φορές. Σημειώνεται ότι ο Τραμπ σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ επιθυμούσε να συνεχιστεί η βραδιά ωστόσο τελικά αποδέχθηκε τις συστάσεις των μυστικών υπηρεσιών. 

Η στιγμή που απομακρύνεται ο υπουργός Πολέμου, Πητ Χέγκσεθ 

Ντόναλντ και Μελάνια Τραμπ
Ο Νόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια λίγο πριν απομακρυνθούν από την αίθουσα / REUTERS/Jonathan Ernst
Security officials evacuate U.S. Health and Human Services (HHS) Secretary Robert F. Kennedy Jr. and his wife, Cheryl Hines, as a shooter opens fire during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026. REUTERS
Security officials evacuate a guest as a shooter opens fire during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026. REUTERS
Security officials react as a shooter opens fire during the annual White House Correspondents' Association dinner in Washington, D.C., U.S., April 25, 2026. REUTERS
Οι προσκεκλημένοι την ώρα που επικρατεί πανικός
Οι προσκεκλημένοι την ώρα που επικρατεί πανικός / REUTERS/Jessica Koscielniak TPX IMAGES OF THE DAY

Αυτό που ήδη συζητείται είναι επίσης ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Πρόεδρος των ΗΠΑ κινδυνεύει και εγείρει ζητήματα για την αποτελεσματικότητα των μυστικών υπηρεσιών.

Τραγική ειρωνεία το γεγονός ότι αναφερόμενη στην ομιλία που θα εκφωνούσε ο Ντόναλντ Τραμπ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωνε λίο νωρίτερα ότι «θα πέσουν κάποιοι πυροβολισμοί απόψε» και πως περίμενε πως και πως να ακούσει τι είχε να πει ο Τραμπ….

Ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε ανάρτηση όπου εξήρε τα αντανακλαστικά των μυστικών υπηρεσιών και τόνισε ότι εκείνος θα ήθελε να συνεχιστεί η βραδιά. Έγραψε: Τι βραδιά κι αυτή στην Ουάσινγκτον, οι Μυστικές Υπηρεσίες και οι αρχές επιβολής του νόμου έκαναν φανταστική δουλειά. Ενήργησαν γρήγορα και γενναία. Ο δράστης συνελήφθη και συνέστησα να «ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΒΡΑΔΙΑ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΤΕΙ», αλλά θα καθοδηγηθούμε εξ ολοκλήρου από τις αρχές επιβολής του νόμου. Θα πάρουν μια απόφαση σύντομα. Ανεξάρτητα από αυτή την απόφαση, η βραδιά θα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι είχε προγραμματιστεί, και απλά, απλά, θα πρέπει να το ξανακάνουμε. Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ

Και λίγη ώρα αργότερα με νεότερη ανάρτηση αποδεχόμενος τις συστάσεις των μυστικών υπηρεσιών έγραψε: Οι αρχές επιβολής του νόμου ζήτησαν να φύγουμε από τις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το πρωτόκολλο, κάτι που θα κάνουμε, αμέσως. Θα δώσω συνέντευξη Τύπου σε 30 λεπτά από την αίθουσα ενημέρωσης Τύπου του Λευκού Οίκου. Η Πρώτη Κυρία, καθώς και ο Αντιπρόεδρος, και όλα τα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, είναι σε άριστη κατάσταση. Θα σας μιλήσουμε σε μισή ώρα. Μίλησα με όλους τους εκπροσώπους που είναι υπεύθυνοι για την εκδήλωση και θα προγραμματίσουμε εκ νέου εντός 30 ημερών. Πρόεδρος DONALD J. TRUMP

