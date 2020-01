Κοροναΐός: Συγκλονιστικό βίντεο από την Γουχάν! Οι κάτοικοι τραγουδούν αμπαρωμένοι στα σπίτια τους

Ο κοροναϊός μπορεί να έχει σταματήσει τον χρόνο στην Γουχάν όμως όσοι έχουν μείνει στα σπίτια τους λόγω της καραντίνας συγκινούν. Κάθε απόγευμα, όταν αρχίσει να νυχτώνει δίνουν ένα διαφορετικό ραντεβού.

Οχι στους δρόμους, αλλά στα μπαλκόνια με τις σκηνές να είναι συγκλονιστικές. Τραγουδούν «μείνε δυνατή Γουχάν, θα τα καταφέρουμε», όπως επίσης και τον εθνικό ύμνο της Κίνας.

Από την Γουχάν φέρεται να ξεκίνησε ο ιός με τις αρχές να αποφασίζουν να την θέσουν σε καραντίνα. Πρόκειται για την πιο πυκνοκατοικημένη πόλη στην Κεντρική Κίνα, με πληθυσμό που ξεπερνά τα 11.000.000 κατοίκους.

Wow. People in Wuhan are self-quarantined because of the #coronavirus outbreak.

But, despite the adversity, the people have found a way to support one another & show solidarity.

Here is video of residents chanting "Wuhan add oil" ("Whuhan, jiayou" 加油) out their windows. 🙏🏽 pic.twitter.com/ejX80WgAkl

— Minh Ngo (@minhtngo) January 27, 2020