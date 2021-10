Σκηνές απείρου κάλλους εκτυλίχθηκαν σήμερα (21/10) στην Βρετανία, όταν αρνητές του κορονοϊού «μπούκαραν» σε νοσοκομείο και, επικαλούμενοι τον Κώδικα της Νυρεμβέργης, άρχισαν να κατηγορούν τους γιατρούς για… «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας». Το τραγικό περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media.

Μια ομάδα αντιεμβολιαστών – όπως μπορείτε να δείτε και παρακάτω στο βίντεο – εισέβαλε στο νοσοκομείο Colchester και άρχισαν να τους γιατρούς για συνενοχή σε εγκλήματα που διεπράχθησαν στο όνομα του «κατασκευασμένου» κορονοϊού. Σε κάποιες από τις εικόνες που αναρτήθηκαν στα social media μερικοί αντιεμβολιαστές φαίνεται να δίνουν τα έγγραφα στο προσωπικό του νοσοκομείου, όπου υπάρχουν αναφορές για τον Κώδικα της Νυρεμβέργης.

Ένας από αυτούς δίνει μάλιστα σε μια εργαζόμενη αρκετούς μεγάλους καφέ φακέλους, ανάμεσα στους οποίους βρίσκεται και ένας που περιέχει «όλες τις αποδείξεις ότι ο κορονοϊός είναι μια απόλυτη απάτη». Στη συνέχεια, λέει ότι το προσωπικό του νοσοκομείου λειτουργεί παράνομα και «διαπράττεται εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και, συνεχίζοντας να επιβάλλεται και να διαδίδεται αυτό το ψέμα, είστε ένα σημαντικό κομμάτι αυτού».

Anti-vaccine activist Michael Chaves and sovereign citizen “Jamie Freeman” served staff at Colchester Hospital with bogus legal notices today about the Nuremberg code and evidence that Covid is “an absolute plandemic hoax”. pic.twitter.com/NuAKbbF1kn