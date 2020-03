Ένα ζευγάρι Αλγερινών ετοιμαζόταν να περάσει δαχτυλίδια όταν αστυνομικοί εισέβαλαν στην αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων. Επειδή παραβίασαν τα μέτρα για την ανάσχεση της επιδημίας που έχει προκαλέσει ο κορονοϊός, οι παρ’ ολίγον νεόνυμφοι βρέθηκαν στην καραντίνα.

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε στην Άναμπα, μια πόλη που απέχει 600 χιλιόμετρα ανατολικά του Αλγερίου. Οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν να κλείσουν την αίθουσα δεξιώσεων αφού ειδοποιήθηκαν για τη γιορτή από κατοίκους της γειτονιάς, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης και ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης.

Η αίθουσα γαμήλιων δεξιώσεων θα έπρεπε να έχει κλείσει από την Δευτέρα, με βάση τα προληπτικά μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση.

Όλοι οι προσκεκλημένοι στον γάμο τέθηκαν σε καραντίνα, ανέφεραν πολλά μμε.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης διακρίνονται οι αστυνομικοί, που φορούν προστατευτικές μάσκες, μπροστά από το κτίριο που εκκενώνεται και οι προσκεκλημένοι οδηγούνται σε οχήματα της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας.

There ain't no love in the time of #COVID19. People called the police to stop a wedding in Annaba-Algeria. The toilet paper crisis is still the number one scandal though… pic.twitter.com/1Ug7s0JvLZ