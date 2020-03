“Θερίζει” και τη Γαλλία ο κορονοϊός! Ο αριθμός των θανάτων από την πανδημία Covid-19 στη χώρα σημείωσε μεγάλη αύξηση, ανακοίνωσαν οι αρμόδιες αρχές το βράδυ της Τετάρτης (18.03.2020).

Μέσα σε 24 ώρες οι νεκροί από τον κορονοϊό έφτασαν τους 264, 18% περισσότεροι από την Τρίτη (17.03.2020), κι ενώ η Γαλλία διανύει την δεύτερη ημέρα της καραντίνας σε μία προσπάθεια να αναχαιτιστεί η εξάπλωση του νέου κορονοϊού.

Ο διευθυντής των υπηρεσιών υγείας Ζερόμ Σαλομόν είπε ότι αναφέρθηκαν 89 νέοι θάνατοι, ανεβάζοντας το σύνολο στους 264.

Επίσης, ο αριθμός των κρουσμάτων αυξήθηκε στα 9.134, από 7.730 την Τρίτη (17.03.2020), αύξηση δηλαδή 18% μέσα σε 24 ώρες.

Ο Σαλομόν είπε ότι 931 ασθενείς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση και χρειάζονται μηχανική υποστήριξη.

Ένα πρώτο αεροπλάνο γεμάτο με μάσκες, γάντια και άλλα είδη προστασίας, έστειλε την Τετάρτη (18.03.2020) η Κίνα στη Γαλλία και θα ακολουθήσει ένα δεύτερο την Πέμπτη ()19.03.2020), όπως έγινε γνωστό από τον υπουργό Εξωτερικών Ζαν – Ιβ Λε Ντριάν.

“Πριν από έναν μήνα, όταν κορυφωνόταν η κρίση στην Κίνα, εμείς οι ίδιοι εκδηλώσαμε την αλληλεγγύη μας στις κινεζικές αρχές, στέλνοντας προστατευτικό υλικό. Οι Κινέζοι, που αρχίζουν να βγαίνουν από τη δύσκολη κατάσταση, ανταπέδωσαν την αλληλεγγύη και σήμερα (σ.σ. 18.03.2020) προσγειώθηκε ένα κινεζικό αεροπλάνο με προστατευτικό υλικό”, είπε ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας μιλώντας στο τηλεοπτικό κανάλι BFMTV.

Σύμφωνα με τον Λε Ντριάν, το Πεκίνο έστειλε “ένα εκατομμύριο μάσκες”.

“Αυτό δείχνει πως (…) όταν κάνουμε μια πράξη αλληλεγγύης κάποια στιγμή, θα μας την ανταποδώσουν”, υπογράμμισε, τονίζοντας ότι πρόκειται για “μια χειρονομία που πρέπει να την εκτιμήσουμε” και ένα “θαυμάσιο παράδειγμα”.

Η πρεσβεία της Κίνας στο Παρίσι διευκρίνισε ότι το αεροπλάνο που προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ρουασί – Σαρλ -ντε – Γκολ μετέφερε χειρουργικές μάσκες, στολές προστασίας και ιατρικά γάντια. Εξάλλου, ο όμιλος Alibaba, ο κολοσσός του κινεζικού ηλεκτρονικού εμπορίου, έκανε γνωστό ότι προσγειώθηκε στη Λιέγη του Βελγίου ένα αεροπλάνο που μετέφερε προστατευτικές μάσκες για πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Δεν δόθηκαν όμως περισσότερες διευκρινίσεις.

Δραματικό τηλεοπτικό διάγγελμα απηύθυνε η Γερμανίδα καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ με αφορμή την πανδημία από τον νέο κορονοϊό. Στην ομιλία της η κ. Μέρκελ καλεί τους Γερμανούς πολίτες να συμβάλουν στις προσπάθειες κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού.

Συνιστά τον περιορισμό των επαφών και τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Σημαντική – σημειώνει – η επίδειξη πειθαρχίας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζει.

Μια φορά το χρόνο, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η καγκελάριος Άγκελα Μέρκελ εκφωνεί τηλεοπτική ομιλία, με την οποία απευθύνεται στους Γερμανούς πολίτες. Σήμερα (Τετάρτη) είναι πρώτη φορά στα 15 χρόνια της διακυβέρνησης της που έκανε μια εξαίρεση από τον κανόνα.



Η αποψινή της ομιλία αφορά την αντιμετώπιση του κορονοϊού και έχοντας ως κεντρικό στόχο την επισήμανση της αναγκαιότητας να συμβάλουν όλοι στις προσπάθειες που καταβάλλονται προκειμένου να μειωθεί η ταχύτητα διάδοσής του.

«Η κατάσταση είναι σοβαρή και η έκβασή της ανοιχτή» δηλώνει η καγκελάριος σε έναν δραματικό τόνο που λίγη σχέση έχει με τις συνήθως ψύχραιμες και μετριοπαθείς δηλώσεις της. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόκληση από την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τονίζει. Για τη δε οικονομία η κατάσταση είναι ήδη αρκετά δύσκολη, αλλά τις επόμενες εβδομάδες θα χειροτερέψει ακόμη περισσότερο, προειδοποιεί.

“The situation is serious. Please take it seriously.”



Chancellor Angela Merkel says in a rare TV address that beating the #coronavirus is Germany's greatest task since the end of World War Two. pic.twitter.com/8wR5UruAlg