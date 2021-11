Για «ένα όργιο βίας» έκανε λόγο ο δήμαρχος του Ρόντερνταμ, ο οποίος καταδίκασε σήμερα Σάββατο (20.11.2021), τα επεισόδια που ξέσπασαν σε διαδήλωση, που έγινε χθες το βράδυ στην πόλη αυτή της Ολλανδίας κατά των μέτρων που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού, κατά την οποία 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν και περισσότεροι από 20 συνελήφθησαν.

Πλήθη μερικών εκατοντάδων ταραξιών πυρπόλησαν αυτοκίνητα, έριξαν πυροτεχνήματα και πέταξαν πέτρες στην αστυνομία κατά τη διάρκεια της διαμαρτυρίας κατά των μέτρων για την αντιμετώπιση του κορονοϊού που έγινε χθες, Παρασκευή, το βράδυ στο Ρότερνταμ της Ολλανδίας. Η αστυνομία απάντησε με προειδοποιητικά πυρά και με τη χρήση αντλιών νερού υπό πίεση.

NOW – Violent protests against Covid-restrictions in #Rotterdam, Netherlands.pic.twitter.com/xCTyqiy609