Αρκετές εκατοντάδες διαμαρτυρόμενων ανθρώπων κατά των περιορισμών του κορονοϊού και των υποχρεωτικών εμβολιασμών, παρεμπόδισαν σήμερα την κίνηση σε δρόμους στο Κίεβο της Ουκρανίας, εκφράζοντας την εναντίωσή τους στα μέτρα που εισήγαγε η κυβέρνηση για να ανακόψει την εξάπλωση της πανδημίας.

Η Ουκρανία έχει καταγράψει αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων και θανάτων λόγω του κορονοϊού τις τελευταίες εβδομάδες, και ο συνολικός αριθμός των μολύνσεων φθάνει σχεδόν τα 3 εκατ. με 69.447 θανάτους και παράλληλα τα εμβόλια έχουν γίνει υποχρεωτικά για ορισμένους δημόσιους υπαλλήλους.

Στις λεγόμενες «κόκκινες» ζώνες, που περιλαμβάνουν το Κίεβο, μόνο οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν αρνητικό τεστ COVID μπορούν να μπαίνουν στα εστιατόρια, τα γυμναστήρια και τα μέσα συγκοινωνίας.

Οι διαδηλωτές, πολλοί εκ των οποίων ήταν νέοι άνθρωποι, κρατούσαν πλακάτ με μηνύματα όπως «Πείτε Όχι στα διαβατήρια της COVID», «Προστατεύστε τα παιδιά μας» και «Πείτε Όχι στη γενοκτονία της COVID».

