Απίστευτες και ανατριχιαστικές είναι οι εικόνες από τη Σανγκάη, την πόλη της Κίνας με πληθυσμό 25 εκατ. ανθρώπων, η οποία τελεί υπό καθεστώς lockdown λόγω της εξάπλωσης του κορονοϊού και τώρα οι τοπικές αρχές εισβάλλουν στα σπίτια και αρπάζουν θετικούς στον ιό πολίτες μέσα από τα σπίτια τους!

Στο παρακάτω σοκαριστικό βίντεο, εμφανίζονται οπλισμένοι άντρες με στολές κατά του κορονοϊού να έχουν εισβάλλει στο σπίτι ενός θετικού στον ιό πολίτη στη Σανγκάη και να θέλουν να τον μεταφέρουν σε «στρατόπεδο καραντίνας», τα οποία έχει δημιουργήσει η κυβέρνηση για να περιοριστεί η μετάδοση της COVID-19.

Όπως φαίνεται, οι αρχές προσπαθούν με κάθε μέσο να περιορίσουν την εξάπλωση του κορονοϊού και δεν τους νοιάζει μέχρι και να καταπατήσουν τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα, οι άνδρες με βαρύ οπλισμό, είναι από αυτούς που έχουν το… ελεύθερο να εισβάλλουν στα σπίτια και να αρπάζουν τους πολίτες με κάθε τρόπο ώστε να τους πάνε στα στρατόπεδα.

Ο άνδρας είναι ένας από τους πολλούς πολίτες που αρνούνται να μεταβούν στα συγκεκριμένα camps, την ώρα που υπάρχουν αναφορές ότι εκεί μεταφέρονται άνθρωποι ακόμα και με αρνητικό τεστ.

«Είστε όλοι γκάγκστερς… Ξέρετε το αποτέλεσμα του τεστ μου. Είστε ο γ@@@ υπόκοσμος. Σας λέω βγείτε έξω», ακούγεται να τους λέει ενώ βρίσκεται στο μπαλκόνι του σπιτιού του. Αμέσως μετά, ακούγεται κάτι σαν πυροβολισμός και οι οπλισμένοι άνδρες βγαίνουν στο μπαλκόνι με ασπίδες για να τον ακινητοποιήσουν.

English translation subtitles



Shanghai citizens are being forcibly sent off to Covid quarantine camps despite having a negative PCR test report now.



Armed men breaking into apartments and using various weapons to subdue the resisting residents.



2022-04-13 4 a.m pic.twitter.com/tn133wblOz