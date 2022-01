Ο κορονοϊός «ακούμπησε»… τον Σαρλ Μισέλ. Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ήρθε σε επαφή με κρούσμα.

Όπως έγινε γνωστό, εξαιτίας της επαφής με κρούσμα κορονοϊού, ο Σαρλ Μισέλ δεν θα παραστεί στην ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο, την Τετάρτη (19.01.2022).

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ενημέρωσε ο ίδιος με ανάρτησή του στο Twitter, πως ήταν στενή επαφή κάποιου που διαγνώστηκε θετικός στον Covid-19.

Δείτε το tweet:

I have been informed that I was in close contact with someone who tested positive.



Therefore I will not be able to attend today’s @Europarl_EN plenary in Strasbourg.