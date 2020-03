Αυξητικές τάσεις των κρουσμάτων από τον κορονοϊό καταγράφονται και στη Βρετανία.

Τα κρούσματα του κορονοϊού στη Βρετανία αυξήθηκαν κατά 29% στα 590 τις τελευταίες 24 ώρες: καταγράφηκαν 134 νέα κρούσματα.

Κατά 25% αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών που έφτασε στους 10, από 8 που ήταν το προηγούμενο 24ωρο.

Αυτό ανακοίνωσαν το μεσημέρι της Πέμπτης (12/3/2020) οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές.

NEW: UK reports 134 new cases of coronavirus and 2 new deaths, raising total to 590 cases and 10 dead