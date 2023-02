Το χάπι της Merck για τον κορονοϊό προκαλεί νέες μεταλλάξεις σε κάποιους ασθενείς σύμφωνα με μελέτη που παρουσιάζει το Bloomberg.

Σύμφωνα με αυτή τη μελέτη ερευνητές εμφανίζονται ανήσυχοι πως το φάρμακο της Merck μπορεί να δημιουργήσει πιο μεταδοτικές ή απειλητικές για την υγεία παραλλαγές του κορονοϊού.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με το προσχέδιο μελέτης που ενήργησαν ερευνητές στις ΗΠΑ και στο Ινστιτούτο Francis Crick, στο Imperial College του Λονδίνου και σε άλλα ιδρύματα του Ηνωμένου Βασιλείου υπάρχουν μεταλλάξεις που φέρεται να σχετίζονται με το χάπι Lagevrio της Merck καθώς έχουν εντοπιστεί σε δείγματα ιού που ελήφθησαν από δεκάδες ασθενείς.

Μέχρι τώρα οι μεταλλάξεις του κορονοϊού που συνδέονται με το χάπι δεν έχουν αποδειχθεί πιο επιθετικές προς το ανοσοποιητικό σύστημα ή θανατηφόρες, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο medRxiv.

