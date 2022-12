Εκατοντάδες αστυνομικοί από την νότια Μιτρόβιτσα εισήλθαν κατά την διάρκεια της νύχτας στο βόρειο τμήμα της πόλης, όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν επίσης και σε άλλες περιοχές του βορείου Κοσόβου. Η κατάσταση είναι τεταμένη, μέχρι στιγμής όμως δεν έχει σημειωθεί κάποιο σοβαρό επεισόδιο.

Ο υπουργός Εσωτερικών του Κοσόβου Τζελάλ Σβετσία ανακοίνωσε ότι «πρόκειται για συμβατική αστυνομική δύναμη που δεν φέρει βαρύ οπλισμό και έχει ως αποστολή της διασφάλιση της έννομης τάξης, της προστασίας των πολιτών και των περιουσιών τους». Από την πλευρά της, η Σερβία καταδίκασε την επιχείρηση αυτή χαρακτηρίζοντας την «εισβολή». Ο επικεφαλής του γραφείου της σερβικής κυβέρνησης για το Κόσοβο Πέταρ Πέτκοβιτς ανέφερε ότι 350 αστυνομικοί «εισέβαλαν» στο Βόρειο Κόσοβο και ισχυρίστηκε ότι «φέρουν βαρύ οπλισμό, πολεμική εξάρτυση και συνοδεύονται από τεθωρακισμένα οχήματα». Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν επιβεβαιώνονται από τα βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media.

Ο Πέτκοβιτς δήλωσε ότι η Πρίστινα, με την αποστολή αστυνομικών δυνάμεων στο βόρειο τμήμα του Κοσόβου, παραβίασε την συνθήκη των Βρυξελλών του 2013 που ορίζει ότι υπεύθυνη για την ασφάλεια στις περιοχές, όπου ο σερβικός πληθυσμός αποτελεί πλειοψηφία, είναι η Αστυνομική Διεύθυνση «Βορράς», που αποτελείται από Σέρβους αστυνομικούς. Ο Πέταρ Πέτκοβιτς ανέφερε ότι η σερβική κυβέρνηση θα επαναφέρει το αίτημα για την ανάπτυξη στο βόρειο Κόσοβο 1.000 αστυνομικών από την Σερβία, όπως προβλέπεται από την Διακήρυξη 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ του 1999, με την οποία τερματίστηκαν οι εχθροπραξίες στην περιοχή.

Σημειώνεται ότι στο Βόρειο Κόσοβο δεν υπήρχε αστυνομική δύναμη από τις 5 Νοεμβρίου, όταν παραιτήθηκαν ομαδικά όλοι οι Σέρβοι αστυνομικοί εξαιτίας της διένεξης για τις πινακίδες κυκλοφορίας.

Δείτε βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media:

Forças especiais do Kosovo bloquearam a cidade de Kosovska-Mitrovica – jornal Vecherne Novosti

De 200 a 300 combatentes armados em veículos blindados entraram no norte de Kosovo e Metohija

As Forças Especiais entraram neste território em violação das regras pic.twitter.com/J8nxlHEgPL — Paulo Lei (@PauloAlei) December 8, 2022

TENSIONE KOSOVO SERBIA

forze speciali del #Kosovo sono entrate nella città di #Kosovska Mitrovica. Si presume che ci siano dai 200 ai 300 agenti di sicurezza nel villaggio, dove sono presenti anche veicoli blindati. pic.twitter.com/t7CgSPAQWM — Pᴀᴏʟᴏ☃Bᴜᴄᴄɪ (@paolobucci68) December 9, 2022

🇷🇸 – Les forces spéciales du Kosovo ont bloqué la ville de Kosovska-Mitrovica. À la frontière Serbe.



de 200 à 300 combattants armés dans des véhicules blindés sont entrés dans le nord du Kosovo-Metohija. Une provocation de plus vis à vis des Serbes. Ça monte… ça monte… pic.twitter.com/a0Di07xENb — Carton Rouge ▁▂▃▄▅▆▇ 100% 🇫🇷 © (@carton_666) December 9, 2022

The entire North Mitrovica is blocked. Rosu are everywhere in the city!



More than 200 armed special police officers, the so-called of Kosovo, accompanied by armored vehicles, entered Mitrovica from the South this evening. pic.twitter.com/LijVPphnqj — /Spriter/ (@Spriter0000) December 8, 2022

The entire North Mitrovica is blocked. Rosu are everywhere in the city!



More than 200 armed special police officers, the so-called of Kosovo, accompanied by armored vehicles, entered Mitrovica from the South this evening. pic.twitter.com/LijVPphnqj — /Spriter/ (@Spriter0000) December 8, 2022

Kosovska-Mitrovica now.



About three hundred ROSA commandos entered the city in the north of the region, mainly populated by Serbs. pic.twitter.com/bsIe0XWscn — 301 Military (@301military) December 8, 2022

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ