Κουρσκ: Η Ρωσία το κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης – Συνεχίζονται οι μάχες με τις ουκρανικές δυνάμεις

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε η Ρωσία την περιφέρεια του Κουρσκ κι ενώ συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα, οι μάχες με τις ουκρανικές δυνάμεις που διείσδυσαν σε ρωσικό έδαφος.

Όπως μετέδωσε το μεσημέρι της Παρασκευής (9.8.24) το πρακτορείο Anadolu, η Ρωσία κήρυξε ομοσπονδιακή κατάσταση συναγερμού στην περιφέρεια του Κουρσκ, όπου οι μάχες συνεχίζονται.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του «συνεχίζουν να αποκρούουν» μια ουκρανική απόπειρα διείσδυσης στην περιφέρεια του Κουρσκ.

Οι ρωσικές δυνάμεις δίνουν μάχες εναντίον ουκρανικών στρατευμάτων για τέταρτη ημέρα, αφού οι Ουκρανοί πέρασαν την Τρίτη τα ρωσικά σύνορα.

«Η επιχείρηση καταστροφής σχηματισμών του ουκρανικού στρατού συνεχίζεται», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο διαβεβαιώνοντας ότι οι ουκρανικές επιθέσεις «αποτυγχάνουν».

Ωστόσο σε βίντεο, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται φάλαγγα με καμένα ρωσικά στρατιωτικά φορτηγά κατά μήκος αυτοκινητοδρόμου στην περιφέρεια του Κουρσκ. Σύμφωνα με τις αναρτήσεις στα social media, οι ρωσικές απώλειες προκλήθηκαν από ουκρανικούς πυραύλους Himars μεσαίου και μεγάλου βεληνεκούς.

Περίπου 15 φορτηγά φαίνονται στο βίντεο, μεταξύ των οποίων ένα που φέρει το σήμα Ζ το οποίο χρησιμοποιεί η Ρωσία ως σύμβολο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησής» της στην Ουκρανία.

Το Reuters ήταν σε θέση να διαπιστώσει ότι η τοποθεσία είναι το χωριό Οκτιαμπρσκόγε, με βάση κτίρια, δένδρα και το δρόμο, όμως δεν μπόρεσε να εντοπίσει πότε ακριβώς τραβήχτηκε το βίντεο.

Οι Ουκρανοί έπληξαν ρωσικό αεροδρόμιο

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι στη διάρκεια της νύκτας έπληξαν ένα ρωσικό στρατιωτικό αεροδρόμιο στην περιφέρεια του Λίπετσκ της δυτικής Ρωσίας, προκαλώντας ζημιές σε αποθέματα τηλεκατευθυνόμενων βομβών και σειρά εκρήξεων.

Το Κίεβο επιτίθεται σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις για να περιορίσει την ικανότητα της Μόσχας να χρησιμοποιεί τα πολεμικά αεροπλάνα της για να πλήττει στόχους στην Ουκρανία και να σφυροκοπά γραμμές του μετώπου με τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και πυραύλους.

«Ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά και σημειώθηκαν πολλαπλές εκρήξεις», ανακοίνωσαν μέσω του Telegram οι ένοπλες δυνάμεις του Κιέβου.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το αεροδρόμιο αποτελούσε τη βάση ρωσικών πολεμικών αεροπλάνων Su-34, Su-35 και MiG-31.

Πηγή στις δυνάμεις ασφαλείας είπε στο Reuters ότι η επίθεση πραγματοποιήθηκε με μη επανδρωμένα αεροσκάφη την ώρα που δεκάδες αεροπλάνα και ελικόπτερα βρίσκονταν στο αεροδρόμιο, όπου υπήρχε επίσης μία αποθήκη με 700 τηλεκατευθυνόμενες βόμβες.

Ο ρώσος κυβερνήτης της περιφέρειας του Λίπετσκ, ο Ιγκόρ Αραταμόνοφ, δήλωσε πως «μαζική επίθεση» από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσε εκρήξεις, διακοπή της ηλεκτροδότησης και τον τραυματισμό εννέα ανθρώπων.

Τοπικοί αξιωματούχοι των δυνάμεων για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων δήλωσαν, σύμφωνα με το πρακτορείο Ιντερφάξ, πως πυρκαγιά ξέσπασε στην αεροπορική βάση που βρίσκεται έξω από την περιφερειακή πρωτεύουσα.

Η ουκρανική πηγή είπε ότι τα περισσότερα από τα αεροσκάφη δεν είχαν το χρόνο να απογειωθούν.

«Στις αρχές Αυγούστου καθαρίσαμε το αεροδρόμιο του Μοροζόφσκ από τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και μαχητές, σήμερα είναι η σειρά του Λίπετσκ-2», δήλωσε η πηγή.

Το περασμένο Σάββατο η Ουκρανία ανακοίνωσε πως έπληξε αποθήκη πυρομαχικών στο αεροδρόμιο του Μοροζόφσκ, για το οποίο είπε πως οι ρωσικές δυνάμεις αποθήκευαν εκεί τηλεκατευθυνόμενες βόμβες και άλλον εξοπλισμό ενώ υπήρχε επίσης αριθμός εγκαταστάσεων αποθήκευσης καυσίμων.