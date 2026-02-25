Κόσμος

Κραν Μοντανά: Η Ελβετία θα καταβάλει 64.000 δολάρια ως εφάπαξ αποζημίωση για κάθε θύμα

Ο τραγικός απολογισμός από τη φωτιά σε μπαρ του χιονοδρομικού θέρετρου, ήταν 41 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ της Κραν Μοντανά
Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ της Κραν Μοντανά

Η ελβετική κυβέρνηση ανακοίνωσε την Τετάρτη (25/02/2026) ότι θα χορηγήσει εφάπαξ ποσό 64.000 δολαρίων στους σοβαρά τραυματίες και στις οικογένειες των θυμάτων της φωτιάς που ξέσπασε ανήμερα της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο χιονοδρομικό θέρετρο Κραν Μοντανά.

Ο τραγικός απολογισμός από την πυρκαγιά σε μπαρ του χιονοδρομικού θέρετρου, ήταν 41 νεκροί και περισσότεροι από 100 τραυματίες.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο τόνισε ότι η «συνεισφορά αλληλεγγύης» έχει στόχο την άμεση οικονομική στήριξη των πληγέντων και την έκφραση κρατικής συμπαράστασης και θα καταβληθεί τόσο για κάθε θάνατο όσο και για κάθε τραυματία που χρειάστηκε νοσηλεία.

Προκαταρκτικά στοιχεία της εισαγγελικής έρευνας και μαρτυρίες αναφέρουν πως η φωτιά προκλήθηκε από πυροτεχνήματα που άναψαν το αφρώδες ηχομονωτικό υλικό στην οροφή του υπογείου του μπαρ.

Οι ελβετικές αρχές αναφέρουν συνολικά 115 τραυματίες, πολλοί από τους οποίους ήταν έφηβοι και αρκετοί αλλοδαποί, μεταξύ τους πολίτες Γαλλίας και Ιταλίας.

Να θυμίσουμε ότι η νεαρή Αλίκη Καλλέργη, ήταν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά, από το οποίο βγήκε ζωντανός ο αδερφός της. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
59
50
49
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Οικογένεια Στίβεν Χόκινγκ: Φροντίστριες οι γυναίκες με μπικίνι στη φωτογραφία από τα αρχεία Επστάιν
Εκπρόσωπος της διαχείρισης της περιουσίας του Χόκινγκ διευκρίνισε ότι η φωτογραφία τραβήχτηκε το 2006 σε ξενοδοχείο της αλυσίδας Ritz-Carlton στην Καραϊβική, μετά από ομιλία του επιστήμονα, στην οποία είχε παραστεί και ο Επστάιν
Ο Στίβεν Χόκινγκ σε φωτογραφία που βρέθηκε από τα αρχεία του Επστάιν
Το Ιράν βλέπει «καλή προοπτική» στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ: Επιχειρούμε να βγούμε από το «όχι πόλεμος, όχι ειρήνη» λέει ο Πεζεσκιάν
Το Ιράν υποστηρίζει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα είναι καθαρά ειρηνικό, παρόλο που έχει εμπλουτίσει ουράνιο πολύ πέρα ​​από την καθαρότητα που απαιτείται για την παραγωγή ενέργειας
Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί
Newsit logo
Newsit logo