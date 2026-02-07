Ελλάδα

Κραν Μοντανά: Σφίχτηκαν καρδιές στο 40μερο μνημόσυνο της 15χρονης Αλίκης – «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» λέει ο πατέρας της

Η οικογένεια έχει δώσει το όνομα της Αλίκης σε ένα αστέρι, για να νιώθει ότι την κοιτάζει κάθε φορά που σηκώνει το βλέμμα στον ουρανό
40 ημέρες πέρασαν από τη στιγμή που η 15χρονη Αλίκη, έχασε τη ζωή της, στην φωτιά στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, την Πρωτοχρονιά.

Η νεαρή Αλίκη Καλλέργη, ήταν ανάμεσα στα θύματα της πυρκαγιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά, από το οποίο βγήκε ζωντανός ο αδερφός της. Η οικογένεια του αδικοχαμένου κοριτσιού, με βουβό πόνο, τέλεσε το 40ήμερο μνημόσυνο για το 15χρονο κορίτσι. «Ήταν το καλύτερο κορίτσι» είπε στο Star ο πατέρας της…

Πάνω από 40 παιδιά κάηκαν ζωντανά εκείνη τη νύχτα. Τώρα, η οικογένεια παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. «Έχουμε πολλά να πούμε» θα δηλώσει με νόημα ο πατέρας του αδικοχαμένου παιδιού. 

Συμβολικά, η οικογένεια της Αλίκης έδωσε το όνομά της σε ένα αστέρι. Κάθε φορά που σηκώνουν το βλέμμα στον ουρανό, νιώθουν σα να την κοιτούν, ενώ ζουν με φωτογραφίες και αναμνήσεις. 

