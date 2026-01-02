Κραν Μοντανά: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από το Le Constellation στην Ελβετία – Σπαρακτικό βίντεο

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίσσονται έξω από το μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, εκεί όπου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες του θερέτρου. Συγγενείς και φίλοι των τραυματιών και των αγνοουμένων έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στα αποκαΐδια, με τα μάτια κατακόκκινα από το κλάμα και την αγωνία να αποτυπώνεται σε κάθε τους κίνηση.

Εκεί, έξω από το μπαρ στο Κραν Μοντανά που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου από την πυρκαγιά που ξέσπασε από ένα κερί – βεγγαλικό, άλλοι αγκαλιάζονται σιωπηλά κι άλλοι ξεσπούν σε λυγμούς, αδυνατώντας να διαχειριστούν την αναμονή.

Περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους, για όσους αγνοούνται ακόμη ή νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι με εκτεταμένα εγκαύματα.

Κάθε λεπτό που περνά μοιάζει αιώνας. Η σιωπή σπάει μόνο από κλάματα και λυγμούς.

Μένουν εκεί στο σημείο όπου χάθηκαν 47 άνθρωποι και όπου η ελπίδα για τους 115 αγνοούμενους παλεύει με τον φόβο.

Περιμένουν να μάθουν την τύχη των αγνοουμένων, να ακούσουν αν οι τραυματίες άντεξαν, να κρατηθούν από οποιαδήποτε πληροφορία, όσο οδυνηρή κι αν είναι.