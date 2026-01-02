Κόσμος

Κραν Μοντανά: Σκηνές αρχαίας τραγωδίας έξω από το Le Constellation στην Ελβετία – Σπαρακτικό βίντεο

Δάκρυα και απόγνωση έξω από το μπαρ της πολύνεκρης πυρκαγιάς στο θέρετρο Κραν Μοντανά - «15 έως 25 ετών οι τραυματίες» - Ραγίζουν καρδιές οι εικόνες
Δάκρυα και αγωνία έξω από το μπαρ στην Ελβετία
REUTERS/Stephanie Lecocq

Σπαρακτικές σκηνές εκτυλίσσονται έξω από το μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά, εκεί όπου ανήμερα της Πρωτοχρονιάς γράφτηκε μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες του θερέτρου. Συγγενείς και φίλοι των τραυματιών και των αγνοουμένων έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στα αποκαΐδια, με τα μάτια κατακόκκινα από το κλάμα και την αγωνία να αποτυπώνεται σε κάθε τους κίνηση.

Εκεί, έξω από το μπαρ στο Κραν Μοντανά που μετατράπηκε σε παγίδα θανάτου από την πυρκαγιά που ξέσπασε από ένα κερί – βεγγαλικό, άλλοι αγκαλιάζονται σιωπηλά κι άλλοι ξεσπούν σε λυγμούς, αδυνατώντας να διαχειριστούν την αναμονή.

Περιμένουν νέα για τους αγαπημένους τους, για όσους αγνοούνται ακόμη ή νοσηλεύονται βαριά τραυματισμένοι με εκτεταμένα εγκαύματα.

Κάθε λεπτό που περνά μοιάζει αιώνας. Η σιωπή σπάει μόνο από κλάματα και λυγμούς.

Ένα κερί φαίνεται να προκάλεσε τη φονική φωτιά στο κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία
Ένα κερί φαίνεται να προκάλεσε τη φονική φωτιά στο κλαμπ στο Κραν Μοντανά στην Ελβετία / REUTERS / Stephanie Lecocq
Κόσμος με λουλούδια έξω απο το δημοφιλές κλαμπ «Le Constellation»
Κόσμος με λουλούδια έξω απο το δημοφιλές κλαμπ «Le Constellation» / REUTERS / Stephanie Lecocq
Συγγενείς σε απόγνωση περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους της πολύνεκρης τραγωδίας
Συγγενείς σε απόγνωση περιμένουν νέα για τους αγνοούμενους της πολύνεκρης τραγωδίας / REUTERS / Stephanie Lecocq
Δάκρυα και αγωνία για αγνοούμενους και εγκαυματίες έξω από το μπαρ της τραγωδίας
Δάκρυα και αγωνία για αγνοούμενους και εγκαυματίες έξω από το μπαρ της τραγωδίας / REUTERS / Stephanie Lecocq

Μένουν εκεί στο σημείο όπου χάθηκαν 47 άνθρωποι και όπου η ελπίδα για τους 115 αγνοούμενους παλεύει με τον φόβο.

Από 15 έως 25 ετών οι θαμώνες του κλαμπ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας
Από 15 έως 25 ετών οι θαμώνες του κλαμπ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας / REUTERS / Stephanie Lecocq
Κλαίνε συγγενείς έξω από το μπαρ της τραγωδίας
Κλαίνε συγγενείς έξω από το μπαρ της τραγωδίας / REUTERS / Stephanie Lecocq

Περιμένουν να μάθουν την τύχη των αγνοουμένων, να ακούσουν αν οι τραυματίες άντεξαν, να κρατηθούν από οποιαδήποτε πληροφορία, όσο οδυνηρή κι αν είναι.

