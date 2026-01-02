Κραν Μοντανά: Η στιγμή που ξεσπά η φωτιά στο μπαρ – «Δεν ξεχώριζες άνδρα από γυναίκα από τα εγκαύματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας

Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα της αδιανόητης τραγωδίας με τους πάνω από 40 νεκρούς και 100 τραυματίες από φωτιά σε μπαρ στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Νέοι η πλειονότητα των θυμάτων, συγκλονίζουν οι μαρτυρίες όσων βρέθηκαν στην πύρινη κόλαση.

Πολλά από τα θύματα της φονικής φωτιάς στο μπαρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία είναι νέοι από 15 ως 25 ετών. Το δράμα των γονιών τους είναι μεγάλο και καταβάλλεται τεράστια προσπάθεια να γίνει η ταυτοποίηση τους.

Στον τραγικό απολογισμό των 40 νεκρών προστίθεται και ένας μεγάλος αριθμός αγνοουμένων, κυρίως στη Γαλλία και πιθανόν ακόμη περισσότερων στην Ιταλία. Ανάμεσα στους 115 τραυματίες, οι εικόνες 15χρονων παιδιών με σοβαρά εγκαύματα προκαλούν σοκ, όπως και τα βίντεο από την πύρινη κόλαση στο μπαρ Le Constellation που ήταν κατάμεστο από κόσμο που γιόρταζε την Πρωτοχρονιά.

Η φωτογραφία που αποτυπώνει τη «μοιραία στιγμή» της ανάφλεξης κυριαρχεί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Πολλά είναι τα ερωτήματα για το θέμα της πυρασφάλειας, την μοναδική έξοδο κινδύνου και τις στενές σκάλες, στο νυχτερινό κέντρο που παγίδευσε τόσους νέους που διασκέδαζαν αμέριμνοι τα πρώτα λεπτά του 2026.

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Η Γενική Εισαγγελέας Μπεατρίς Πιλούντ αρνήθηκε να επιβεβαιώσει τις μαρτυρίες ότι «κεριά γενεθλίων» ή φωτοβολίδες πάνω σε ένα μπουκάλι σαμπάνιας» προκάλεσαν την πρώτη ανάφλεξη στην οροφή.

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα. Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας.

Αναρτήσεις στα μέσα social media υπενθυμίζουν ότι διαφημιστικό βίντεο του μπαρ Le Constellation, που είχε αναρτηθεί στο YouTube, απεικόνιζε γυναίκες με κράνη να υψώνουν μπουκάλια με βεγγαλικά έως την οροφή του καταστήματος.

No terror attack, no explosion in Crans Montana. Just an incompetent fire inspector paired with bad luck. pic.twitter.com/PxC9BE1NMU — Konstantin F. Prinz (@kfp) January 1, 2026

«Τα ρούχα ελιωναν στο δέρμα τους, δεν ξεχώριζες άνδρες από γυναίκες»

«Δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα», είπε ο 19χρονος Τζιάνι που βρέθηκε έξω από το μπαρ την στιγμή που ξέσπασε η φωτιά. «Δεν είχα ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο κακή κατάσταση. Όσο πιο μακριά πηγαίναμε, τόσο πιο ακραίες γίνονταν οι περιπτώσεις. Σοβαρά εγκαύματα. Δεν είχαν απομείνει πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Οι άνθρωποι ήταν μαυρισμένοι, τα ρούχα τους έλιωναν στο δέρμα τους. Ο αριθμός των θυμάτων με σοβαρά εγκαύματα ήταν τεράστιος».

Incendio en bar de Crans-Montana, Suiza, dejó 40 muertos y 100 heridos. El fuego comenzó por una bengala que encendió el techo en plena fiesta de Año Nuevo.#Suiza #Noticias #Internacional #Incendio pic.twitter.com/bnbK2rf58Z — InfoColombia (@InfoColombia23) January 1, 2026

«Μερικές φορές έπρεπε να βάλουμε τα θύματα στο έδαφος και να τα «εγκαταλείψουμε» για να πάμε να βρούμε αυτούς που ήταν ακόμα μέσα». Ο Τζιάνι περιγράφει σκηνές απόλυτου χάους: «Άνθρωποι σχεδόν διαμελισμένοι, που δεν ανταποκρίνονταν πλέον. Είδα πολλούς ανθρώπους να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου», συνεχίζει ο 19χρονος.

Οι επιχειρήσεις συνεχίστηκαν μέχρι την αυγή, μεταξύ 1:40 π.μ. και 5:00 π.μ., σε θερμοκρασίες -11 βαθμών Κελσίου. «Έπρεπε να τρέξω για να πάρω κουβέρτες από τα κοντινά μπαρ». Ο πανικός ήταν απόλυτος. «Δεν μπορούσες να ξεχωρίσεις ένα παιδί από έναν ενήλικα, μια γυναίκα από έναν άνδρα, οι άνθρωποι ήταν τόσο άσχημα καμένοι. Είναι αδύνατο να τους αναγνωρίσεις».

Des personnes prises au piège par les flammes dans le bar de Crans-Montana tentent désespérément de s’échapper par la seule issue, qui est bloquée. (témoins) pic.twitter.com/aBQXtKRME9 — SuisseAlert (@SuisseAlert) January 1, 2026

«Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ολόκληρη η οροφή τυλίχθηκε στις φλόγες. Όλα ήταν κατασκευασμένα από ξύλο», ανέφεραν επίσης αυτόπτες μάρτυρες.

Οσοι κατάφεραν είτε να γλιτώσουν από την πύρινη κόλαση ή ήταν έξω από το μπαρ σοκάρουν με τις περιγραφές τους. Ο 19χρονος δάσκαλος σκι Τιμ Στέφενς βρίσκονταν έξω από το μπαρ όταν ξέσπασε η φωτιά. Μιλώντας στo ελβετικό μέσο 20 Minutes αναφέρει: «Οι άνθρωποι έσπευσαν στις σκάλες για να βγουν έξω. Ήταν άσχημα. Όλοι καμένοι. Τα ρούχα τους κατεστραμμένα από φωτιά. Δεν ήταν καθόλου ωραία. Οι κραυγές… καθόλου ωραία, καθόλου ωραία!».

Αυτόπτης μάρτυρας μιλώντας στην εφημερίδα Tagesanzeiger ότι είπε ότι ο χώρος γύρω από το μπαρ έμοιαζε με «εμπόλεμη ζώνη» και περιγράφει έναν «πυκνό, μαύρο καπνό να βγαίνει από το μπαρ, ανθρώπους να έχουν πάρει φωτιά, νεκρούς στο πάτωμα. Τοπίο Αποκάλυψης».

«Η φωτιά εξαπλώθηκε πάρα πολύ γρήγορα στην οροφή», περιέγραψε μία από τις γυναίκες στο BFM TV. Οι ίδιες αφηγήθηκαν πως κατάφεραν να ανέβουν από μια στενή σκάλα στο ισόγειο και φύγουν από το κτίριο. Λεπτά αργότερα, και το ισόγειο είχε παραδοθεί στις φλόγες, είπαν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στη 01:30 τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας), μέσα στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά. Στο σημείο βρίσκονταν κυρίως τουρίστες, πολλοί εκ των οποίων νέοι άνθρωποι που γιόρταζαν την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού Βαλέ.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές πανικού. Άνθρωποι προσπαθούσαν να σπάσουν παράθυρα για να διαφύγουν, ενώ άλλοι, με εγκαύματα στα σώματά τους, έτρεχαν προς την έξοδο.

Θύματα ηλικίας έως και 15 ετών

Ο επικεφαλής του Κέντρου Επειγόντων Ιατρικών Επικοινωνιών στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της Γενεύης, δρ Ρόμπερτ Λαριμπάου, δήλωσε ότι τα θύματα της πυρκαγιάς είναι «πολύ νέα, ηλικίας από 15 έως 25 ετών».

Οι τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ζυρίχης και της Λωζάνης, δύο στη Γερμανία και άλλοι στη Γαλλία.

Αργά το βράδυ της Πέμπτης μεταφέρθηκan σε νοσοκομείο στο Μιλάνο τρεις από τους τραυματίες που έχουν σοβαρά εγκαύματα είναι είναι διασωληνωμένοι. Αλλοι τρεις Ιταλοί νοσηλεύονται σε νοσοκομεία πτης Ιταλίας. Σύμφωνα με τις αρχές 6 Ιταλοί είναι αγνοούμενοι, ενλω 13 είναι οι επιβεβαιωμένοι τραυματίες.

Γαλλική ποδοσφαιρική ομάδα ανακοίνωσε ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται και ένας νεαρός παίκτης της. Η FC Metz γνωστοποίησε πως ο 19χρονος Tahirys Dos Santos διακομίστηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο της Γερμανίας.

Το βράδυ της Τετάρτης, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σιωπηλά μπροστά στο μπαρ, αψηφώντας το πολικό ψύχος, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα. Παράλληλα, οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες.

Αγνοούμενοι και αλλοδαποί ανάμεσα στα θύματα

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται εννέα Γάλλοι υπήκοοι, ενώ άλλοι οκτώ αγνοούνται. Πέντε τραυματίες δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρεσβευτής της Ιταλίας, Τζαν Λορέντζο Κορνάντο. Οι αρχές εκτιμούν ότι ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται πολλοί αλλοδαποί.

Σύμφωνα με το AFP, οι ιδιοκτήτες του μπαρ έχουν γαλλική υπηκοότητα και πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Κορσική.