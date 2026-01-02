Κραν Μοντανά: Στο μικροσκόπιο οι Γάλλοι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» της πολύνεκρης τραγωδίας, ξεκινά η αναζήτηση ευθυνών

Σοκαρισμένοι είναι οι ιδιοκτήτες του μπαρ «Le Constellation» στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας μετά την πολύνεκρη τραγωδία τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς.

Γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το μπαρ στο θέρετρο Κραν Μοντανά ανήκει σε ζευγάρι Γάλλων (από την Κορσική ο σύζυγος και από την Κυανή Ακτή η σύζυγος) που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στην Ελβετία εδώ και αρκετά χρόνια.

Πρόκειται για τη Τζεσικά και τον Ζακ Μορετί οι οποίοι αγόρασαν το μπαρ το 2015. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τζεσικά Μορετί, η οποία βρισκόταν στο μπαρ την ώρα της τραγωδίας, έχει τραυματιστεί (φέρει έγκαυμα στο χέρι της) ενώ ο σύζυγός της δεν βρισκόταν στον χώρο αλλά ήταν σε μία από τις άλλες δύο επιχειρήσεις τους (ένα εστιατόριο με μπέργκερ και μια κορσικανική ταβέρνα) στο Κραν Μοντανά.

Η Τζεσικά Μορετί έχει επικοινωνήσει τηλεφωνικά με φίλο και συνεργάτη τους ο οποίος είπε στην εφημερίδα Figaro ότι ζουν μια απόλυτη καταστροφή και όχι έχουν χάσει μέλη του προσωπικού τους.

Ωστόσο, το ζευγάρι των επιχειρηματιών της εστίασης μπαίνει εύλογα στο στόχαστρο καθώς ξεκινά η αναζήτηση ευθυνών. Τα ερωτήματα για το ποιος φταίει για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά είναι αμείλικτα. Οι πρώτες μαρτυρίες κάνουν λόγο για στενές εξόδους, εύφλεκτη οροφή που μαρτυρούν εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας.

INFO – #Suisse : #LeConstellation, bar ravagé par l’incendie meurtrier de Crans-Montana le 1er janvier 2026, avait été ouvert en décembre 2015 par Jacques #Moretti et son épouse Jessica figures de l’hôtellerie suisse. L’établissement accueillait des jeunes de moins de 18… pic.twitter.com/8xRGHZFbcq — FranceNews24 (@FranceNews24) January 2, 2026

Παράλληλα, ερωτήματα διατυπώνονται και για το πώς αδειοδοτήθηκε ο χώρος από τον Δήμο για να λειτουργήσει μπαρ και τι ελέγχοι έγιναν από τις αρμόδιες αρχές.

Σημειώνεται ότι από τη φωτιά στο μπάρ του Κραν Μοντανά στην Ελβετία υπάρχουν αρκετοί αγνοούμενοι – ανάμεσά τους και η 15χρονη Ελληνίδα Αλίκη Καλλέργη – και πάνω από 115 τραυματίες.

Μαρτυρίες νεαρών που γλίτωσαν από τις φλόγες στο μπαρ

Την ίδα στιγμή νέες μαρτυρίες περιγράφουν τις σκηνές πανικού και τρόμου που καταγράφηκαν στο μπαρ του χιονοδρομικού κέντρου Κρανς Μοντάνα της Ελβετίας, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες με συνέπεια περισσότεροι από 40 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και δεκάδες να τραυματιστούν.

Η στιγμή της ανάφλεξης:

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Η 17χρονη Λετίσια Πλέις γλίτωσε οριακά από τις φλόγες στο μπαρ. Μιλώντας στο Reuters περιέγρραψε εκτυλίχθηκαν στο μπαρ Le Constellation της Ελβετίας: «Όλοι είδαμε πραγματικά φρικτά πράγματα που κανείς δεν θα έπρεπε ποτέ να δει». Όταν η Πλέις κατέβηκε κάτω προς το μπάνιο, αυτή και η φίλη της είδαν τη φωτιά και προσπάθησαν να επιστρέψουν επάνω. «Άρπαξα το μπράτσο της φίλης μου, αλλά μετά ανέβηκα τις σκάλες και την άφησα», είπε. Η 17χρονη περιέγραψε τις αγωνιώδεις προσπάθειες εκκένωσης του μπαρ: «Υπήρχε μία μικρή πόρτα όπου όλοι έσπρωχναν, και έτσι πέσαμε όλοι, στοιβαζόμασταν ο ένας πάνω στον άλλον, μερικοί καιγόντουσαν και μερικοί ήταν νεκροί δίπλα μας», αφηγήθηκε.

Τόνισε πόσο φοβισμένη ήταν για τον εαυτό της. «Ήμουν τόσο φοβισμένη – φοβισμένη για τον εαυτό μου, φοβισμένη για τους φίλους μου, φοβισμένη για όλους εκεί μέσα», καταλήγει.

βίντεο – ντοκουμέντο από τη στιγμή που η οροφή πιάνει φωτιά και ένας θαμώνας επιχειρεί να τη σβήσει:

Dozens of people died and more than 100 people were injured during the fire at Le Constellation bar in Crans-Montana.



Footage shows someone trying to put out the flames with a white shirt, in what appears to be the early stages of the fire.https://t.co/fcCHjWWKTw pic.twitter.com/5NoR3BIGSw — Sky News (@SkyNews) January 2, 2026

Δύο μάρτυρες, ο Άξελ και ο Νάθαν, δήλωσαν στο BFMTV, ότι δεν μπορούσαν να αναπνεύσουν καθώς σύννεφα μαύρου καπνού γέμισαν την περιοχή. Όταν συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορούσαν να φύγουν, αποφάσισαν να κρυφτούν πίσω από ένα τραπέζι γυρισμένο στο πλάι για να αποφύγουν την επαφή με τις φλόγες. Η μόνη διέξοδος, όπως είπαν, ήταν μέσα από ένα παράθυρο. Μετά από πολλή προσπάθεια, κατάφεραν να σπάσουν ένα παράθυρο και να δραπετεύσουν.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας έξω από το μπαρ δήλωσε στο γαλλικό τηλεοπτικό κανάλι France 2 ότι είδε καπνό και ανθρώπους να χτυπούν τα παράθυρα του Le Constellation καθώς προσπαθούσαν να βγουν έξω. «Υπήρχε μια τεράστια μαζική κίνηση», πρόσθεσε. «Όλοι πάλευαν για να φύγουν. Ήταν αρκετά δύσκολο να το παρακολουθήσει κανείς».

Εθνικό πένθος στην Ελβετία για την τραγωδία στο μπαρ

Ελβετοί ερευνητές αγωνίζονται να αναγνωρίσουν τα θύματα της φωτιάς σε μπαρ της Ελβετίας. Νεκροί είναι περίπου 47 άνθρωποι, ενώ τραυματίστηκαν 115 που γιόρταζαν την παραμονή της Πρωτοχρονιάς στο αλπικό χιονοδρομικό κέντρο Κρανς-Μοντάνα.

Ο πρόεδρος Γκι Παρμελέν δήλωσε ότι η χώρα θα κηρύξει πενθήμερο πένθος, χαρακτηρίζοντας την πυρκαγιά ως ένα από τα πιο τραυματικά γεγονότα στην ιστορία της Ελβετίας. «Ήταν ένα δράμα άγνωστης κλίμακας», είπε, αποτίοντας φόρο τιμής στις πολλές «νεαρές ζωές που χάθηκαν και διακόπηκαν».

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 1:30 π.μ. στο μπαρ Le Constellation της πόλης, αλλά δεν είναι ακόμη σαφές τι την προκάλεσε. Μερικοί μάρτυρες είπαν ότι ξεκίνησε αφού τοποθετήθηκαν βεγγαλικά ή φωτοβολίδες σε μπουκάλια σαμπάνιας. Δύο γυναίκες δήλωσαν στο γαλλικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο BFMTV ότι ένας μπάρμαν κρατούσε μια γυναίκα μέλος του προσωπικού που κρατούσε μια φλεγόμενη σαμπάνια με ένα από τα μπουκάλια.