Την λένε Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud και είναι ανιψιά του Βασιλιά Σαλμάν της Σαουδικής Αραβίας. Η πριγκίπισσα είναι φυλακισμένη εδώ και έναν χρόνο και μόλις το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης με ένα tweet έδωσε σημεία ζωής από την φυλακή Αλ Χαΐρ όπου κρατείται χωρίς να της έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Η ανιψιά του Βασιλιά Σαλμάν και του διαδόχοι του Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν, με δήλωσή της στον λογαριασμό της στο Twitter δήλωσε: «Είμαι κρατούμενη στην φυλακή Αλ Χαΐρ ζωρίς να μου έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Η υγεία μου έχει επιδεινωθεί σε τέτοιο βαθμό που είμαι ένα βήμα πριν τον θάνατο».

I, Basmah bint Saud bin Abdulaziz Al Saud, hereby appeal to you, my dear uncle, King Salman bin AbdulAziz Al Saud of Saudi Arabia, Custodian of the Two Holy Mosques, and to my cousin, His Royal Highness The Crown Prince, Mohammed bin Salman bin AbdulAziz Al Saud