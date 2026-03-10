Κρεμλίνο: Δηλώνει ότι οι προτάσεις του Πούτιν για το Ιράν συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει προσφέρει διάφορες εναλλακτικές επιλογές για μεσολάβηση και τρόπους για μείωση των εντάσεων στη σύγκρουση με το Ιράν και οι προτάσεις αυτές συνεχίζουν να είναι στο τραπέζι, αναφέρει το Κρεμλίνο.

Η Μόσχα είναι έτοιμη να προσφέρει κάθε βοήθεια που μπορεί για να μειωθούν οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο ανάμεσα σε Ιράν ΗΠΑ και Ισραήλ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Νμίτρι Πεσκόφ σε δημοσιογράφους.

Ο ίδιος αρνήθηκε να δώσει πρόσθετες λεπτομέρειες για τις «σκέψεις» αναφορικά με το Ιράν τις οποίες ανέφερε ο Πούτιν στη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

Οι διακοπές σύνδεσης στο διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων στη Μόσχα γίνονται για λόγους ασφαλείας

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα (10.03.2026) ότι τα πρόσφατα περιστατικά με διακοπή της σύνδεσης στο Διαδίκτυο μέσω κινητών τηλεφώνων στη Μόσχα και άλλες μεγάλες πόλεις είχαν στόχο την ασφάλεια και είναι σύμφωνα με τον νόμο.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Όλες οι διακοπές σύνδεσης και οι περιορισμοί στην επικοινωνία γίνονται με αυστηρή τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας».

«Όλα αυτά σχετίζονται με την ανάγκη να διασφαλιστεί η ασφάλεια», πρόσθεσε.

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ο αντίκτυπος της κίνησης αυτής στις επιχειρήσεις χρειάζεται πρόσθετη ανάλυση και ότι θα προταθούν λύσεις στα προβλήματά τους.

Σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους χθες μετά τη συνομιλία του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, η σύνδεση του συμβούλου εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ διεκόπη τουλάχιστον τρεις φορές, δήλωσαν δημοσιογράφοι του Reuters που συμμετείχαν σε αυτήν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, το Κρεμλίνο έχει κάνει κινήσεις για να μπλοκάρει τις εφαρμογές μηνυμάτων Telegram και WhatsApp, προωθώντας την κρατικά υποστηριζόμενη υπηρεσία MAX, που σύμφωνα με επικριτές δεν είναι ασφαλής.

Το Κρεμλίνο δηλώνει ότι οι ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία πρέπει να συνεχιστούν αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία για τον επόμενο γύρο

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι η συνέχιση των ειρηνευτικών συνομιλιών Ρωσίας – Ουκρανίας, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών, αλλά δεν έχει ακόμα συμφωνηθεί η ημερομηνία ή η τοποθεσία για τον επόμενο γύρο.

Η Ρωσία και η Ουκρανία πραγματοποίησαν τρεις γύρους συνομιλιών στην Τουρκία πέρυσι και έχουν πραγματοποιήσει αρκετές περισσότερες επαφές με αμερικανική μεσολάβηση στο Αμπού Ντάμπι και τη Γενεύη φέτος. Ωστόσο, η μεταξύ τους απόσταση παραμένει μεγάλη σε ό,τι αφορά βασικά ζητήματα, κυρίως το αίτημα της Ρωσίας να παραχωρήσει η Ουκρανία τον έλεγχο ολόκληρης της ανατολικής περιφέρειας Ντονέτσκ.