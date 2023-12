Εκρήξεις σημειώθηκαν τα ξημερώματα στο λιμάνι της πόλης Φεοντόσια στην Κριμαία, με την Ουκρανία αν αναλαμβάνει την ευθύνη,

Ο Σεργκέι Αξιόνοφ, ο εγκατεστημένος από τη Μόσχα περιφερειάρχης της Κριμαίας, ανέφερε μέσω Telegram ότι «η περιοχή του λιμανιού αποκλείστηκε, οι εκρήξεις έχουν σταματήσει και η πυρκαγιά που προκάλεσαν οριοθετήθηκε».

«Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων βρίσκονται επιτόπου» και «κάτοικοι παρακείμενων κατοικιών θα απομακρυνθούν εσπευσμένα» από την περιοχή, πρόσθεσε ο Αξιόνοφ.

Ο επικεφαλής της ουκρανικής πολεμικής αεροπορίας ανέλαβε λίγο αργότερα την ευθύνη για το πλήγμα στη Φεοντόσια, πράγμα που σπανίως κάνει αμέσως το Κίεβο όταν πρόκειται για επιδρομές σε εδάφη ελεγχόμενα από τη Ρωσία.

Πληροφορίες ουκρανικών ΜΜΕ, ιδίως της ψηφιακής έκδοσης της εφημερίδας Ουκραΐνσκα Πράβντα, αναφέρουν ότι στόχος του πλήγματος ήταν πλοίο που μετέφερε «ιρανικά πυρομαχικά».

