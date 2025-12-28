Ξεκίνησε η κρίσιμη συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στη Φλόριντα – «Θα έχουμε συμφωνία και θα είναι ισχυρή» λέει ο Αμερικανός πρόεδρος

«Ή θα τελειώσει ο πόλεμος ή θα διαρκέσει για πολύ καιρό ακόμη και εκατομμύρια άνθρωποι θα χάσουν την ζωή τους και αυτό δεν το θέλει κανείς μας» είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε κοινές δηλώσεις που έκανε με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι υποδέχτηκε ο Αμερικανός ομόλογός του, Ντόναλντ Τραμπ στο Μαρ α Λάγκο στις ΗΠΑ την Κυριακή (28.12.2025). Στο επίκεντρο της συνάντηση των δύο ηγετών είναι ο τερματισμός του πολέμου Ρωσίας και Ουκρανίας, πράγμα που φαίνεται πως επιθυμούν και οι δύο πλευρές.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι η επίλυση για τον πόλεμο στην Ουκρανία, «είναι ο μόνος του στόχος, θα υπάρξει ισχυρή συμφωνία με την συμμετοχή των Ευρωπαϊκών εθνών για τη προστασία της Ουκρανίας».

«Όλοι θέλουμε την συμφωνία και την υποστηρίζουμε, ευχαριστώ τις ΗΠΑ για την στήριξή της, έχουμε προχωρήσει και σας ευχαριστώ για όλα» τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. «Είχαμε τις διαφορές μας αλλά έχουμε προχωρήσει στις διαπραγματεύσεις, με τη βοήθεια του προέδρου θα προχωρήσουμε στην συμφωνία», πρόσθεσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Τραμπ πρόσθεσε πως πιστεύει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν παίρνει πολύ στα σοβαρά την επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία «Πιστεύω πως και ο Ουκρανός και ο Ρώσος πρόεδρος θέλουν να πετύχουν μια συμφωνία», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Μετά από τη διμερή συνάντηση των Τραμπ και Ζελένσκι θα υπάρξει κοινή τηλεφωνική επικοινωνία του Τραμπ με Ευρωπαίους ηγέτες. Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος θα επικοινωνήσει εκ νέου με τον Ρώσο πρόεδρο, με τον οποίο είχε νωρίτερα τηλεφωνική συνομιλία.

Το «μήνυμα» Ζελένσκι στην Ουάσινγκτον

Νωρίτερα, ο Ζελένσκι ανακοίνωσε από την πλευρά του πως είχε μια «λεπτομερή» τηλεφωνική επικοινωνία με τον Κιρ Στάρμερ, ενώ ανέφερε πως κρίσιμος παράγοντας για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή είναι και η στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι του Κιέβου, «προετοιμάζοντας το έδαφος» για την συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες – στο διπλωματικό πεδίο – ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εξαρτάται από τους εταίρους μας για το αν θα προκύψουν σημαντικές αποφάσεις. Δηλαδή, τους συμμάχους μας που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Μόσχα, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας» είπε αρχικά.

«Είναι σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να εφαρμοστούν όλες οι μορφές πολιτικής πίεσης για την επιθετικότητά της, να λάβει η Ουκρανία αντιαεροπορικούς πυραύλους και να οριστικοποιήσουμε όλοι τις μορφές των βημάτων που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια μας» υπογράμμισε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Το τηλεφώνημα στον Πούτιν

Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε με ανάρτηση στα social media ότι είχε μια τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν.

«Μόλις είχα μια καλή και παραγωγική τηλεφωνική συνομιλία με τον Βλαντίμιρ Πούτιν» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός πρόεδρος.

Η Ουάσινγκτον και η Μόσχα «συμμερίζονται την άποψη» ότι μια προσωρινή εκεχειρία που πρότειναν ΕΕ και Ουκρανία το μόνο αποτέλεσμα που θα έχει είναι «να παρατείνει τον πόλεμο», δήλωσε από την πλευρά του, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσακόφ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία το απόγευμα, σχεδόν μία ώρα πριν την συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η τηλεφωνική επικοινωνία έγινε σε «φιλικό κλίμα» και διήρκησε 1 ώρα και 15 λεπτά, τόνισε ο Ουσακόφ.

Ο Ρώσος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Πούτιν και ο Τραμπ πιστεύουν ότι η Ουκρανία πρέπει να λάβει χωρίς καθυστέρηση απόφαση για το Ντονμπάς.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να συνομιλήσουν ξανά τηλεφωνικά μετά τη συνάντηση μεταξύ του Προέδρου των ΗΠΑ και του Ζελένσκι, πρόσθεσε ο Ουσακόφ.