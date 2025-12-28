Κόσμος

Ζελένσκι: Από τους συμμάχους μας εξαρτάται ο τερματισμός του πολέμου στην Ουκρανία – Να ασκηθεί πίεση στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος «προετοίμασε το έδαφος» της συνάντησης με τον Αμερικανό ομόλογό του για την πορεία του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι / REUTERS / Darren Calabrese

Λίγες ώρες πριν τη συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Φλόριντα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έστειλε «μήνυμα» στον Αμερικανό ομόλογό του, για την πορεία που επιθυμεί να λάβουν οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

Ειδικότερα, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα (28.12.2025) ότι η Ουκρανία κάνει τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος ενώ εξαπέλυσε «επίθεση» στη Μόσχα για το πρόσφατο μπαράζ καταστροφικών πληγμάτων στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές.

Ο Ουκρανός πρόεδρος έγραψε με ανάρτηση στα social media ότι κρίσιμος παράγοντας για να τερματιστεί η ρωσική εισβολή είναι και η στάση που θα κρατήσουν οι εταίροι του Κιέβου, «προετοιμάζοντας το έδαφος» για το κρίσιμο τετ α τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Αυτές είναι μερικές από τις πιο έντονες – στο διπλωματικό πεδίο – ημέρες του χρόνου και πολλά μπορούν να επιλυθούν πριν από το νέο έτος και κάνουμε τα πάντα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά εξαρτάται από τους εταίρους μας για το αν θα προκύψουν σημαντικές αποφάσεις.

Δηλαδή, τους συμμάχους μας που βοηθούν την Ουκρανία και εκείνους που ασκούν πίεση στη Μόσχα, ώστε οι Ρώσοι να νιώσουν τις συνέπειες της δικής τους επιθετικότητας. Μόνο αυτήν την εβδομάδα, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 2.100 drones, περίπου 800 κατευθυνόμενες βόμβες και 94 πυραύλους διαφόρων τύπων.

Όλα αυτά στράφηκαν εναντίον του λαού μας, εναντίον της ίδιας της ζωής και των ενεργειακών υποδομών μας. Τα συνεργεία επισκευών, οι εργαζόμενοι στον τομέα της ενέργειας και οι δυνάμεις Έκτακτης Ανάγκης της Ουκρανίας εργάζονται κυριολεκτικά 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα για να προστατεύσουν ζωές και να αποκαταστήσουν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Αλλά είναι εξίσου σημαντικό να λειτουργήσουν οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας, να εφαρμοστούν όλες οι μορφές πολιτικής πίεσης για την επιθετικότητά της, να λάβει η Ουκρανία αντιαεροπορικούς πυραύλους και να οριστικοποιήσουμε όλοι τις μορφές των βημάτων που θα τερματίσουν αυτόν τον πόλεμο και θα εγγυηθούν την ασφάλεια μας.

Αυτά ακριβώς είναι τα βήματα που θα συζητήσουμε με τους εταίρους μας σήμερα. Ευχαριστούμε όλους όσους μας βοηθούν».

