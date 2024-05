Ξύπνησε μνήμες η τραγωδία στη Singapore Airlines: Παραδείγματα με σφοδρές αναταράξεις σε πτήσεις θρίλερ

Ξύπνησε εφιάλτες σε αμέτρητους ταξιδιώτες η είδηση ότι ένας επιβάτης σκοτώθηκε και άλλοι δεκάδες τραυματίστηκαν κατά την πτήση από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη, η οποία επλήγη από έντονες αναταράξεις.

Το αεροπλάνο Boeing 777-300ER εξετράπη της πορείας του προς την Μπανγκόκ με 211 επιβάτες και 18 μέλη του πληρώματος μετά την πτήση με «ξαφνικές ακραίες αναταράξεις» πάνω από τη Μιανμάρ.

Ένας 73χρονος Βρετανός επιβάτης πέθανε και δεκάδες επιβάτες, πάνω από 30, νοσηλεύτηκαν για τραυματισμούς μετά από αναγκαστική προσγείωση πτήσης από το Λονδίνο στη Σιγκαπούρη στην Μπανγκόκ χθες Τρίτη (21.05.2024).

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media μετά την αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους στη Μπανγκόκ, είναι ενδεικτικές των ισχυρότατων αναταράξεων αλλά και των στιγμών απόλυτου τρόμου που έζησαν οι άτυχοι επιβάτες.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία και προβληματισμό, ειδικά σε ανθρώπους που ταξιδεύουν συχνά με αεροπλάνο.

Crazy footage shows the aftermath of a Singapore Airlines plane that suffered extreme turbulence during a flight from London. Tragically, one person, a 73-year-old British man, died, “likely” from a heart attack.



53 passengers and one crew member were also Injured during the… pic.twitter.com/ccNbLJtIc2