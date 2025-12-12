Κύπρος: Διπλός σεισμός 3,5 και 4,1 ρίχτερ στην Πάφο

Διπλός σεισμός έγινε αισθητός το απόγευμα της Παρασκευής (12/12) στην Πάφο, με την πρώτη να είναι 3,5 ρίχτερ και την δεύτερη 4,1.

Ο πρώτος σεισμός στην Πάφο είχε ένταση 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο. Το επίκεντρο εντοπίζεται 16 χιλιόμετρα νότια νοτιοδυτικά της Πάφου και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 14 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος σεισμός που έγινε ύστερα από λίγα λεπτά, είχε ένταση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Είχε επίκεντρο 13 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Λεύκας και το εστιακό βάθος εκτιμάται στα 8 χιλιόμετρα.

Ο δεύτερος μάλιστα ακολούθησε τον πρώτο μετά από μόλις 1 με 2 λεπτά. Ακόμα ακολούθησαν και άλλοι μετασεισμοί μικρότερης έντασης 2,3 με 2,5 ρίχτερ.