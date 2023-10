Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.10.2023) στην Κύπρο, καθώς εξερράγη ένας αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκωσία. Οι Αρχές εντόπισαν 4 υπόπτους.

Όπως αναφέρει το sigmalive.com που επικαλείται τις Αρχές της Κύπρου, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στις 01:37 τα ξημερώματα κοντά στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Λευκωσία. Πυροτεχνουργοί εντόπισαν ένα μικρό μεταλλικό αντικείμενο σε απόσταση περίπου 30 – 40 μέτρων από το κτίριο.

Σύμφωνα με τις Αρχές, το μικρό μεταλλικό αντικείμενο είχε μέσα μικρή ποσότητα πυροτεχνικής ύλης που πυροδοτήθηκε, ωστόσο δεν προκάλεσε ζημιές.

Η αστυνομία εντόπισε στην περιοχή 2 άτομα να πηγαίνουν προς ένα αυτοκίνητο με τα πόδια και τους ακολούθησαν.

Στο αυτοκίνητο τους περίμεναν άλλοι δύο ενώ μέσα στο όχημα εντοπίστηκαν 2 μαχαίρια και ένα σφυρί. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλοι τους ήταν από 17 έως 21 ετών και τέθηκαν υπό κράτηση.

❗️ Explosion near the Israeli embassy in Nicosia, Cyprus



The police detained four young men between 17 and 21 years old. According to preliminary data, all four arrived in Cyprus from Syria.



In the suspects' car, the police had two knives and a hammer – the owner of the car was… pic.twitter.com/eYfIQrtZLs