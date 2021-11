Ο ΟΗΕ ανακοίνωσε τον διορισμό του Καναδού Κόλιν Στιούαρτ, ως νέου ειδικού αντιπροσώπου του γγ του ΟΗΕ στην Κύπρο, ανακοίνωσαν τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Κόλιν Στιούαρτ, ο οποίος είναι επισήμως ο διάδοχος της Ελίζαμπεθ Σπέχαρ, θα είναι και ο επικεφαλής της Ειρηνευτικής Δύναμης στην Κύπρο. Την είδηση γνωστοποίησε ο ΟΗΕ, μέσω ανάρτησης στο Twitter, η οποία συνοδεύεται και από τη σχετική ανακοίνωση.

.@UN Secretary-General @antonioguterres has appointed Colin Stewart of #Canada 🇨🇦 as his new Special Representative and Head of the United Nations Peacekeeping Force in #Cyprus and Deputy to the Secretary-General’s Special Adviser on Cyprus.



