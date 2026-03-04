Κύπρος: Οι ΗΠΑ ζητούν από το προσωπικό τους να φύγει από το νησί

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ (State Department) έδωσε εντολή στο προσωπικό του που δεν είναι απαραίτητο και στις οικογένειές τους στην Κύπρο, να φύγουν από το νησί, μετά τις επιθέσεις στις βρετανικές βάσεις στο νησί, όπως αναφέρει η πρεσβεία των ΗΠΑ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ των ΗΠΑ «έδωσε την άδεια στους μη απαραίτητους εργαζομένους της αμερικανικής κυβέρνησης», καθώς και στις οικογένειές τους, «να αναχωρήσουν από την Κύπρο» λόγω κινδύνων για την ασφάλειά τους, ανακοίνωσε η εκεί αμερικανική πρεσβεία.

Παρόμοια ανακοίνωση εκδόθηκε και για τους μη απαραίτητους εργαζομένους και τις οικογένειές τους στις πρεσβείες των ΗΠΑ στη Σαουδική Αραβία και το Ομάν, καθώς και στα αμερικανικά προξενεία στη Λαχώρη και το Καράτσι του Πακιστάν. Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ διευκρίνισε πως το καθεστώς της πρεσβείας του στην πρωτεύουσα Ισλαμαμπάντ του Πακιστάν δεν έχει αλλάξει.

Το Ομάν, το οποίο διαδραμάτισε ρόλο μεσολαβητή στις πρόσφατες συνομιλίες ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και την Τεχεράνη, έχει καλέσει σε κατάπαυση του πυρός, ενώ η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τα ιρανικά πλήγματα, κυρίως αυτά εναντίον της αμερικανικής πρεσβείας στο Ριάντ.

Οι ΗΠΑ έδωσαν προχθές εντολή και σε προσωπικό τους που βρίσκεται σε άλλες χώρες της Μέσης Ανατολής να «φύγουν τώρα», χρησιμοποιώντας εμπορικά μέσα, επικαλούμενη τους «σοβαρούς κινδύνους» για την ασφάλειά τους.

Επρόκειτο για πολίτες των ΗΠΑ από χώρες της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ και των κατεχόμενων παλαιστινιακών εδαφών.

Η οδηγία, που δημοσιοποίησε η Αμερικανίδα βοηθός υπουργός Εξωτερικών, Μόρα Ναμντάρ μέσω X (πρώην Twitter), αφορά 14 κράτη, ανάμεσά τους την Αίγυπτο, τη Σαουδική Αραβία, το Ιράκ και τη Συρία.

Στην Κύπρο οι φρεγάτες «Κίμων« και «Ψαρά»

Παράλληλα με τις οδηγίες των ΗΠΑ, στην Κύπρο έφτασαν σήμερα το πρωί (4/3/2026) και οι δύο ελληνικές φρεγάτες «Κίμων» και «Ψαρά», λίγες ώρες αφού στο νησί είχαν φτάσει και 4 ελληνικά F-16.

Η Ελλάδα έχει πλέον ισχυρή στρατιωτική παρουσία στην Κύπρο, με σκοπό την ασφάλεια του νησιού μετά τις επιθέσεις που εξαπέλυσε το Ιράν με drones στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου.

Η Ελλάδα έδειξε από την πρώτη στιγμή την υποστήριξή της στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου που ξέσπασε όταν Ισραήλ και ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Τόσο ο ΠτΔ Κωνσαντίνος Τασούλας, όσο και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο ΥΠΑΜ, Νίκος Δένδιας, δήλωσαν πως στέκονται στο πλευρό της Κύπρου και ενισχύουν την ασφάλειά της υπό τον φόβο νέας ιρανικής επίθεσης.

Οι δύο φρεγάτες κατέπλευσαν το βράδυ της Δευτέρας, ενώ ήδη τα 4 ελληνικά F‑16 έχουν σταθμεύσει στη βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο.