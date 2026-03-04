Κόσμος

Πολεμική θύελλα στη Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή βομβαρδισμών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Νεκρή 11χρονη στο Κουβέιτ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα προστατεύονται από αμερικανικά πολεμικά
Καπνοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Καπνοί στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα / REUTERS/Amr Alfiky//File Photo
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Νάνσυ Τσουμή , Χρύσα Πανούση

Για πέμπτη μέρα η ανθρωπότητα σέρνεται σε έναν ολέθριο πόλεμο στη Μέση Ανατολή με καταστροφικές συνέπειες και χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στο Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ εξελέγη, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, νέο ανώτατος ηγέτης μετά τον θάνατο του πατέρα του. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του, με τον έναν να πλήττει αμερικανική βάση. Το Ισραήλ στοχοποίησε μυστική υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, ενώ Ισραήλ και ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο νέος ανώτατος ηγέτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα προστατεύονται από αμερικανικά πολεμικά. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι επλήγη με drone. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία στέλνουν ενισχύσεις στην Κύπρο. Δείτε όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ

07:23 | 04.03.2026
ΠΛΟΙΟ
Οι ΗΠΑ κατέστρεψαν 17 πλοία του Ιράν και χτύπησαν σχεδόν 2.000 στόχους από την έναρξη του πολέμου
Μάλιστα τα πλήγματα μόνο τις πρώτες 24 ώρες ήταν «σχεδόν δυο φορές περισσότερα» από αυτά που είχαν γίνει κατά την έναρξη της εισβολής στο Ιράκ, το 2003
07:22 | 04.03.2026
Το Ισραήλ βομβάρδισε τη Μπααλμπέκ του Λιβάνου - 4 νεκροί

Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό.

«Ο αρχικός απολογισμός» των θυμάτων «είναι τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες», ωστόσο «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του τετραώροφου κτιρίου που βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.

07:09 | 04.03.2026
δημοσιιογράφοι
Ισραήλ: Η συγκλονιστική στιγμή που δημοσιογράφοι διακόπτουν το γύρισμα και «τρέχουν» για τα καταφύγια ενώ ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ
Οι δημοσιογράφοι διακόπτουν την εκπομπή τους για να πάνε να καλυφθούν από τα εισερχόμενα πυρά
07:02 | 04.03.2026

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δυο πόλεις νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

06:39 | 04.03.2026
Η στιγμή που συνεργείο του CNN τρέχει να βρει καταφύγιο στο Τελ Αβίβ
06:39 | 04.03.2026
αεροσκάφος
Μαχητικό αεροσκάφος του Κουβέιτ κατέρριψε τα 3 αμερικανικά F-15 – 11χρονη σκοτώθηκε από συντρίμμια
Δεν είναι σαφές πότε χτυπήθηκε το κορίτσι και τι συντρίμμια ήταν αυτά που την χτύπησαν
06:35 | 04.03.2026
Το Ισραήλ χτύπησε ξενοδοχείο στην Βηρυτό

Ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

06:33 | 04.03.2026
Συναγερμός στο Ισραήλ, νέες επιθέσεις στο Ιράν

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.

Ο στρατός ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».

Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.

Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.

06:31 | 04.03.2026
Η Σαουδική Αραβία αναχαίτισε πυραύλους κρουζ και drones

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.

06:27 | 04.03.2026
Νεκρή 11χρονη στο Κουβέιτ

Ένα παιδί μόλις 11 ετών έχασε τη ζωή του στο Κουβέιτ όταν θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Σύμφωνα με το Kuwait News Agency, αρκετοί εναέριοι στόχοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ σήμερα.

06:25 | 04.03.2026
Δείτε όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες στη Μέση Ανατολή
Ιράν
Στις φλόγες η Μέση Ανατολή: Το Ισραήλ σφυροκοπά Ιράν και Λίβανο, εκρήξεις στο Ντουμπάι, στον πόλεμο και το Κατάρ
Η Κύπρος παραμένει σε κατάσταση συναγερμού μετά τις απειλές από τους Φρουρούς της Επανάστασης ενώ πολεμικό πλοίο και ελικόπτερα στέλνει στο νησί και η Βρετανία
06:25 | 04.03.2026

Καλημέρα σας

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
220
146
118
114
83
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo