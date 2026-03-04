Πολεμική θύελλα στη Μέση Ανατολή: Ανταλλαγή βομβαρδισμών ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν – Χτυπήθηκε ξενοδοχείο στη Βηρυτό – Νεκρή 11χρονη στο Κουβέιτ

Για πέμπτη μέρα η ανθρωπότητα σέρνεται σε έναν ολέθριο πόλεμο στη Μέση Ανατολή με καταστροφικές συνέπειες και χωρίς κανείς να γνωρίζει τι πρόκειται να ακολουθήσει. Στο Ιράν ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, γιος του Αγιοταλάχ Αλί Χαμενεΐ εξελέγη, υπό την πίεση των Φρουρών της Επανάστασης, νέο ανώτατος ηγέτης μετά τον θάνατο του πατέρα του. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ιρανικοί πύραυλοι εκτοξεύτηκαν εναντίον του, με τον έναν να πλήττει αμερικανική βάση. Το Ισραήλ στοχοποίησε μυστική υπόγεια πυρηνική εγκατάσταση κοντά στην Τεχεράνη, ενώ Ισραήλ και ΗΠΑ ισοπέδωσαν το κτίριο όπου θα εκλεγόταν ο νέος ανώτατος ηγέτης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ θα προστατεύονται από αμερικανικά πολεμικά. Την ίδια στιγμή, το αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι επλήγη με drone. Η Γαλλία, η Βρετανία και η Γερμανία στέλνουν ενισχύσεις στην Κύπρο. Δείτε όσα έγιναν τις τελευταίες ώρες στη Μέση Ανατολή και στον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε Ιράν, Ισραήλ και ΗΠΑ.
Το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε σήμερα ότι τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό του Ισραήλ στην Μπααλμπέκ (ανατολικά), πόλη με κατά πλειονότητα σιιτικό πληθυσμό.
«Ο αρχικός απολογισμός» των θυμάτων «είναι τέσσερις νεκροί και έξι τραυματίες», ωστόσο «βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για να σωθούν οικογένειες κάτω από τα συντρίμμια» του τετραώροφου κτιρίου που βομβαρδίστηκε, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο.
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε βομβαρδισμούς του Ισραήλ σε δυο πόλεις νότια της Βηρυτού, ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.
Ξενοδοχείο σε προάστιο της Βηρυτού, στη Χαζμία, χτυπήθηκε από την πολεμική αεροπορία του Ισραήλ, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.
Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπολύει νέο «ευρύ κύμα πληγμάτων» εναντίον του Ιράν, αφού η Ισλαμική Δημοκρατία εκτόξευσε τρεις μεγάλες ομοβροντίες πυραύλων εναντίον της επικράτειας του Ισραήλ τις τελευταίες ώρες.
Ο στρατός ανέφερε ότι βάζει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις εκτόξευσης, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και άλλες υποδομές του «τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν».
Συναγερμοί για αεροπορικές επιδρομές ήχησαν σε διάφορους τομείς της ισραηλινής επικράτειας τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, ενώ επιχειρεί η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση ιρανικών πυραύλων.
Δεν αναφέρθηκε κάποιο σημαντικό πλήγμα μέχρι στιγμής, αν και πύραυλοι έπεσαν, σύμφωνα με την αστυνομία, στην περιοχή του Τελ Αβίβ, όπου έγινε γνωστό ότι γυναίκα τραυματίστηκε ελαφρά από θραύσμα.
Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα την αναχαίτιση δυο πυραύλων κρουζ και εννέα μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων στον εναέριο χώρο του βασιλείου, με φόντο τον πόλεμο που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν το Σάββατο και τα αντίποινα της Ισλαμικής Δημοκρατίας προς κάθε κατεύθυνση.
Ένα παιδί μόλις 11 ετών έχασε τη ζωή του στο Κουβέιτ όταν θραύσματα από την αναχαίτιση «εχθρικών εναέριων στόχων» έπεσαν σε κατοικημένη περιοχή τα ξημερώματα της Τετάρτης.
Σύμφωνα με το Kuwait News Agency, αρκετοί εναέριοι στόχοι εντοπίστηκαν και αναχαιτίστηκαν εντός του εναέριου χώρου του Κουβέιτ σήμερα.
