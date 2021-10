Ένα μήνα μετά την έκρηξη του ηφαιστείου Κιούμπρε Βιέχα στην ισπανική νήσο Λα Πάλμα, εκλύοντας λάβα και στάχτη, η Κουλμπέρτα Κρουθ, ο σύζυγός της και ο σκύλος τους ζουν σε ένα μικρό τροχόσπιτο σε ένα χώρο στάθμευσης και δεν βλέπουν η δοκιμασία τους να τελειώνει σύντομα.

«Είμαι κουρασμένη, τόσο κουρασμένη…ποιοι είμαστε εμείς για να πολεμήσουμε ενάντια στη φύση;» είπε η 56χρονη γυναίκα, κάτοικος της Λα Πάλμα, που εργάζεται στις υπηρεσίες σίτισης νοσοκομείου. Η ίδια και ο σύζυγός της Τόνο Γκονθάλεθ, καλλιεργητής μπανάνας, ζουν σε ένα μικρό τροχόσπιτο εδώ και ένα μήνα, σκουπίζοντας συνεχώς τέφρα που έρχεται από το ηφαίστειο από το όχημά τους.

«Την μία ημέρα εκρήγνυται εδώ, την επόμενη δημιουργείται ένα άνοιγμα εκεί, είναι απλά απελπισία, ζούμε με τον φόβο, περιμένουμε και προσευχόμαστε να σταματήσει η έκρηξη», δήλωσε η Κρουθ. «Και είναι πολύ λυπηρό για αυτούς που έχασαν τα σπίτια τους».

La Palma, Spain

Lava from the Cumbre Vieja volcano continues to flow, as seen from Tajuya on the Canary island of La Palma

Photograph: Susana Vera/Reuters pic.twitter.com/wJSLiNrcr2