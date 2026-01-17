Λάρνακα: Πυροβολισμοί, αιματηρές συμπλοκές με τσεκούρια και τραυματίες – Οι κινηματογραφικές σκηνές και το βίντεο ντοκουμέντο

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι Αρχές στην Λάρνακα μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν γύρω στις 3:30 το μεσημέρι του Σαββάτου 17.01.2026, στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, η αιματηρή σύγκρουση με τους πυροβολισμούς στο κέντρο της Λάρνακας συνέβη μεταξύ Ελληνοκυπρίων και αλλοδαπών. Ένα άτομο έχει ήδη εντοπιστεί τραυματισμένο σε νοσοκομείο, ενώ υπάρχουν πληροφορίες και για τουλάχιστον άλλους τρεις τραυματίες, τους οποίους οι Αρχές αναζητούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το περιστατικό συνέβη μπροστά σε καταστήματα, προκαλώντας πανικό στους περαστικούς, οι οποίοι ειδοποίησαν άμεσα την Αστυνομία. Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι είδαν ομάδα περίπου 15 ατόμων να συμπλέκονται και, λίγο αργότερα, να ακούγονται πυροβολισμοί.

Αρκετοί δρόμοι αποκλείστηκαν, ενώ γύρω στις 18:00 η λεωφόρος δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρέθηκαν στο σημείο και συνέλεξαν στοιχεία, μεταξύ των οποίων και ένα όχημα που φέρεται να ανήκει σε άτομο που εμπλέκεται στο επεισόδιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι στην υπόθεση εμπλέκεται πρόσωπο γνωστό στις Αρχές από παλαιότερες σοβαρές υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ορισμένα άτομα έχουν ταυτοποιηθεί και αναμένεται η έκδοση ενταλμάτων σύλληψης τους.

Βίντεο ντοκουμέντο κατέγραψε καρέ-καρέ την αιματηρή συμπλοκή

Οι ανακριτές βρίσκονται σε διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης των εμπλεκομένων, ώστε στη συνέχεια να εκδοθούν εντάλματα σύλληψης.