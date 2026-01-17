Συναγερμός στη Λάρνακα για πυροβολισμούς κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση – Αναφορές για τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στη Λάρνακα στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου 17.01.2026, όταν δόθηκε πληροφορία για συμπλοκή που οδήγησε σε πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

Η συμπλοκή έγινε γύρω στις 15:30 στη Λάρνακα και στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Περίπολα μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες.

Βίντεο του Sigmalive, καταγράφεται καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με όπλα και τσεκούρια 100 μέτρα από την ΑΔΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κλινική για ιατρική περίθαλψη, αναφέρει το sigmalive.com.