Συμβαίνει τώρα:
Κόσμος

Συναγερμός στη Λάρνακα για πυροβολισμούς κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση – Αναφορές για τραυματίες

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν τραυματίες από την αιματηρή συμπλοκή - Βίντεο ντοκουμέντο από την αιματηρή συμπλοκή
Ανανεώθηκε πριν 20 λεπτά
Αστυνιομία
Photo / sigmalive.com

Συναγερμός σήμανε στη Λάρνακα στην Κύπρο το απόγευμα του Σαββάτου 17.01.2026, όταν δόθηκε πληροφορία για συμπλοκή που οδήγησε σε πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης.

Η συμπλοκή έγινε γύρω στις 15:30 στη Λάρνακα και στη συνέχεια ακολούθησε δεύτερη πληροφορία για ρίψη πυροβολισμών.

Περίπολα μετέβησαν στο σημείο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν οποιοδήποτε πρόσωπο. Η σκηνή αποκλείστηκε για εξετάσεις.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία φαίνεται να υπάρχουν τραυματίες.

Βίντεο του Sigmalive, καταγράφεται καρέ-καρέ η άγρια συμπλοκή με όπλα και τσεκούρια 100 μέτρα από την ΑΔΕ Λάρνακας.

Σύμφωνα με τον Εκπρόσωπου Τύπου της Αστυνομίας Λάρνακας, Σπύρο Χρυσοστόμου, στη σκηνή υπάρχουν ίχνη αίματος, ενώ οι τραυματίες διακομίστηκαν σε κλινική για ιατρική περίθαλψη, αναφέρει το sigmalive.com.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Κόσμος
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
178
110
67
45
44
Κόσμος: Περισσότερα άρθρα
Καλλιτέχνες στην Ισπανία ντύθηκαν... Στίβεν Χόκινγκ και έκαναν παρέλαση με αναπηρικά αμαξίδια
Ορισμένοι προσβλήθηκαν από τον τρόπο με τον οποίο αναπαρίσταναν τον Άγγλο φυσικό και άλλοι υποστήριξαν ότι πρέπει κανείς να κατανοεί το «ισπανικό χιούμορ» για να πιάσει το αστείο
ισπανία
15χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε 17χρονο έξω από καφετέρια στην Κωνσταντινούπολη - «Μου είπε τι κοιτάς, και τον μαχαίρωσα»
Ο 17χρονος μεταφέρθηκε με πολύ σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή
τουρκία
Newsit logo
Newsit logo