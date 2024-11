Λας Βέγκας: Η στιγμή που αστυνομικός πυροβολεί και σκοτώνει 43χρονο που κατήγγειλε διάρρηξη στο σπίτι του

Το γύρο των διεθνών μέσων ενημέρωσης κάνει το βίντεο που έχει καταγράψει καρέ – καρέ τη στιγμή που αστυνομικός στο Λας Βέγκας πυροβολεί και σκοτώνει έναν 43χρονο, ο οποίος είχε καλέσει τις Αρχές καταγγέλλοντας πως ένας διαρρήκτης βρίσκεται στο σπίτι του.

Το περιστατικό, για το οποίο η αστυνομία του Λας Βέγκας διεξάγει έρευνα, σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Τρίτης (12.11.24). Ο 43χρονος Μπράντον Ντάραμ κάλεσε την αστυνομία όταν διαπίστωσε πως στο μπάνιο του σπιτιού του κρυβόταν μία άγνωστη γυναίκα.

Αστυνομικοί φθάνοντας στο σημείο διαπίστωσαν ζημιές σε αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα έξω από το σπίτι και ένα σπασμένο τζάμι στην εξώπορτα, γεγονός που μαρτυρούσε την εισβολή διαρρήκτη στο χώρο.

Μπαίνοντας μέσα στο σπίτι ένας αστυνομικός είδε δύο άτομα να παλεύουν με ένα μαχαίρι. Το ένα άτομο φορούσε μία κόκκινη μπλούζα με κουκούλα.

Τότε, όπως φαίνεται στα πλάνα που κατέγραψε κάμερα ασφαλείας ακούγεται ο αστυνομικός να φωνάζει: «Άσε κάτω το μαχαίρι, άσε κάτω το μαχαίρι».

Δευτερόλεπτα μετά ο αστυνομικός ανοίγει πυρ κατά του 43χρονου Μπράντον Ντάραμ, ο οποίος πέφτει νεκρός στο πάτωμα.

Σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, ο αστυνομικός πυροβόλησε πέντε φορές τον 43χρονο, ο οποίος όπως αποδείχθηκε αργότερα ήταν αυτός που είχε καλέσει τις αρχές για να καταγγείλει ότι είχε πέσει θύμα διάρρηξης.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΚΛΗΡΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ

Όπως μετέδωσε η Las Vegas Sun ο 43χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού πυροβολήθηκε στο κεφάλι, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του, ενώ από τα πυρά τραυματίστηκε και η γυναίκα που είχε εισβάλει στο χώρο, η 31χρονη, Αλεχάντρα Μπουντρό.

Η δικογραφία για την υπόθεση αναφέρει ότι η Μπουντρό είχε μπει στο σπίτι του Ντάραμ με μαχαίρι με σκοπό να προκαλέσει τους αστυνομικούς να την πυροβολήσουν.

Brandon Durham called police after two intruders broke into his home. When police arrived they see two men wrestling. One is fully clothed and the other one is wearing boxers. Guess who the officer decided to shoot SIX TIMES? pic.twitter.com/F6esTLZs4x