Λαβρόφ σε Δύση: «Είναι σαφές ότι θέλετε κλιμάκωση του πολέμου – Διαβάστε προσεκτικά το νέο πυρηνικό μας δόγμα»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι οι επιθέσεις στην περιοχή Μπριάνσκ της Ρωσίας από την Ουκρανία με αμερικανικούς πυραύλους ATACMS ήταν ένα σαφές μήνυμα ότι η Δύση ήθελε να κλιμακώσει τη σύγκρουση αλλά αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη ανησυχία ήταν η φράση του: «Η Ρωσία θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει το ξέσπασμα πυρηνικού πολέμου».

«Χωρίς τους Αμερικανούς, είναι αδύνατο να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι πύραυλοι υψηλής τεχνολογίας, όπως έχει πει επανειλημμένα ο Πούτιν», δήλωσε επίσης ο Σεργκέι Λαβρόφ αναφερόμενος στην επίθεση της Ουκρανίας.

Ο Λαβρόφ είπε ότι ελπίζει ότι το νέο πυρηνικό δόγμα της Μόσχας, στο οποίο ο Βλαντιμίρ Πούτιν μείωσε το όριο για ένα πυρηνικό χτύπημα, θα διαβαστεί προσεκτικά.

Πρόσθεσε ότι η απόφαση της Γερμανίας να μην παράσχει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς στην Ουκρανία μέχρι στιγμής ήταν «υπεύθυνη θέση».

Η Ρωσία ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (19/11/24) ότι δέχθηκε επίθεση από την Ουκρανία με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς. Πρόκειται για τους πυραύλους ATACMS.

Σύμφωνα με το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας η επίθεση έγινε στην περιοχή Μπριάνσκ το βράδυ της Δευτέρας με 6 πυραύλους ATACMS αμερικανικής κατασκευής. Η είδηση μεταδίδεται από τα ρωσικά ΜΜΕ.

Ανέφερε ότι τα συστήματα αεράμυνας κατέρριψαν πέντε και κατάφερε να καταστρέψουν άλλον έναν, αλλά θραύσματα πυραύλων έπεσαν στο τεχνικό έδαφος της στρατιωτικής εγκατάστασης, προκαλώντας πυρκαγιά.

Σύμφωνα και με τα ουκρανικά ΜΜΕ το χτύπημα έγινε σε αποθήκη πυρομαχικών και πυραύλων στο Μπριάνσκ της δυτικής Ρωσίας σε απόσταση 115 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Το βίντεο δείχνει τους Ουκρανούς να εκτοξεύουν τους πυραύλους ATCMS

BREAKING:



Russia confirms that Ukraine has used ATACMS ballistic missiles donated by the U.S. to strike targets in Russia’s Bryansk region



This video shows the Ukrainians launching their first ATACMS against Russian territory on the 1000th day of the war pic.twitter.com/la1IgGuctf