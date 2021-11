Την ανησυχία τους ότι η κρίση με τον αυξανόμενο αριθμό μεταναστών που προσπαθούν να περάσουν από τη Λευκορωσία στην Πολωνία ενδέχεται να κλιμακωθεί σε στρατιωτική σύρραξη εξέφρασαν σήμερα Πέμπτη (11.11.2021) οι γειτονικές της χώρες.

Χώρες όπως η Λιθουανία, η Εσθονία και η Λετονία καταδίκασαν «τη σκόπιμη κλιμάκωση της συνεχιζόμενης υβριδικής επίθεσης του λευκορωσικού καθεστώτος, η οποία αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια», αναφερόμενες στις καταγγελίες ότι η Λευκορωσία χρησιμοποιεί τους μετανάστες ως όπλο.

«Αυξάνει την πιθανότητα προκλήσεων και σοβαρών επεισοδίων τα οποία θα μπορούσαν να επεκταθούν στον στρατιωτικό τομέα», ανέφεραν σε κοινή τους ανακοίνωση τα υπουργεία Άμυνας της Λιθουανίας, της Λετονίας και της Εσθονίας.

Οι μετανάστες βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα σύνορα Λευκορωσίας- Πολωνίας και κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρξε σύρραξη με τους Πολωνούς συνοριοφύλακες, κατά των οποίων πέταξαν πέτρες και κλαδιά εναντίον τους ενώ χρησιμοποίησαν και κούτσουρα για να ρίξουν το συρματόπλεγμα που χωρίζει τις δύο χώρες προσπαθώντας να περάσουν στην Πολωνία, ανακοίνωσε η Βαρσοβία.

Η ΕΕ κατηγόρησε χθες Τετάρτη ότι το Μινσκ έχει εξαπολύσει μια «υβριδική επίθεση» εναντίον της ενθαρρύνοντας χιλιάδες μετανάστες να φύγουν από διάφορες εμπόλεμες περιοχές και να προσπαθήσουν να εισέλθουν στο ευρωπαϊκό έδαφος μέσω της Λευκορωσίας. Απείλησε μάλιστα να επιβάλει νέες κυρώσεις στη χώρα.

Migrants from the Middle East are trying to violently force their way into Poland at the border with Belarus. They’ve broken through the wire fencing. They want to go to Germany & Northern Europe for the generous public benefits. pic.twitter.com/WHP2LaQLGX — Andy Ngô 🏳️‍🌈 (@MrAndyNgo) November 8, 2021

Σήμερα, επίσης, ο Λευκορώσος πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο απείλησε ότι θα απαντήσει σε κάθε νέα ευρωπαϊκή κύρωση, ακόμη και διακόπτοντας τη λειτουργία ενός αγωγού που μεταφέρει φυσικό αέριο στην Ευρώπη.

«Αν μας επιβάλουν νέες κυρώσεις (…), οφείλουμε να απαντήσουμε», δήλωσε ο Λουκασένκο, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Belta.

«Ζεσταίνουμε την Ευρώπη και εξακολουθούν να μας απειλούν ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Και αν κλείσουμε τη ροή του φυσικού αερίου; Γι’ αυτό, θα συνιστούσα η πολωνική ηγεσία, οι Λιθουανοί και άλλοι ανεγκέφαλοι άνθρωποι να σκέφτονται προτού μιλήσουν», δήλωσε ο Λουκασένκο.

Στο μεταξύ η Ρωσία έστειλε χθες Τετάρτη δύο βομβαρδιστικά αεροσκάφη που μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα για να περιπολούν τον εναέριο χώρο της Λευκορωσίας. Παράλληλα λευκορωσικά και ρωσικά πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποιούν σήμερα για δεύτερη ημέρα στρατιωτικά γυμνάσια.

The European Union accused Belarus of mounting a ‘hybrid attack’ by pushing migrants across the border into Poland, paving the way for widened sanctions against Minsk in a crisis that threatens to draw in Russia and NATO https://t.co/AruEKAsgLE pic.twitter.com/a5FVXK2E1J — Reuters (@Reuters) November 10, 2021

«Πρέπει να παρακολουθούμε συνεχώς την κατάσταση στα σύνορα. Αφήστε τους να τσιρίζουν, αφήστε τους να φωνάζουν. Ναι, αυτά τα βομβαρδιστικά μπορούν να φέρουν πυρηνικά όπλα. Αλλά δεν έχουμε άλλη επιλογή. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουν εκεί πέρα από τα σύνορα», δήλωσε ο Λουκασένκο.

Εξάλλου ο Λευκορώσος πρόεδρος κατήγγειλε ότι γίνονται προσπάθειες να δοθούν όπλα στους μετανάστες, κάτι που χαρακτήρισε πρόκληση, αν και δεν προσέφερε αποδείξεις για να στηρίξει τους ισχυρισμούς του. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιον κατηγόρησε ότι το κάνει αυτό.

Εντείνονται οι ανησυχίες – Σε συνθήκες ψύχους οι μετανάστες

Εγκλωβισμένοι μεταξύ δύο συνόρων, οι μετανάστες ζουν σε αυτοσχέδιους καταυλισμούς σε συνθήκες ψύχους. Επτά από αυτούς έχουν χάσει τη ζωή τους ενώ πολλοί έχουν εκφράσει φόβους ότι θα πεθάνουν.

Κανείς από τους περίπου 150 μετανάστες που έχουν συγκεντρωθεί κοντά στην πόλη Μπιαλοβίζα δεν έχει καταφέρει να περάσει τα σύνορα, επεσήμανε η Εβελίνα Τσεπάνσκα εκπρόσωπος της υπηρεσίας φύλαξης συνόρων της Πολωνίας, λέγοντας ότι χθες έγιναν 468 απόπειρες παράτυπης διέλευσης των συνόρων.

Η γειτονική Λιθουανία, η οποία όπως και η Πολωνία έχει επιβάλει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στα σύνορά της, επίσης ανέφερε απόπειρες διέλευσης των συνόρων.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λιθουανίας, Γκαμπριέλιους Λαντσμπέργκις, δήλωσε ότι η χώρα του ζήτησε από τον ΟΗΕ να συζητήσει τη δημιουργία «ανθρωπιστικού διαδρόμου» από τα λευκορωσικά σύνορα για τους μετανάστες ώστε να επιστρέψουν στις πατρίδες τους.

A group of migrants, reportedly consisted mostly of Iraqi Kurds, has tried to forcibly enter Poland from Belarus.



Warsaw has accused Minsk of preparing a "provocation." pic.twitter.com/sPx9cXRLFb — DW News (@dwnews) November 8, 2021

«Λαμβάνουμε πληροφορίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ότι υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να επιστρέψουν στο Ιράκ και σε άλλες χώρες. Ο μόνος διεθνής οργανισμός που μπορεί να πιέσει τη Λευκορωσία είναι ο ΟΗΕ», τόνισε ο Λαντσμπέργκις σε δημοσιογράφους.

Από την πλευρά του ο υφυπουργός Εξωτερικών της Πολωνίας Πάβελ Γιαμπλόνσκι δήλωσε ότι η κρίση είναι «η χειρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει η χώρα τα τελευταία τριάντα χρόνια», επισημαίνοντας στην ιταλική εφημερίδα La Stampa ότι αναμένει κλιμάκωση της κατάστασης τις επόμενες ημέρες.

Η Ουκρανία ανακοίνωσε ότι μέλη της συνοριοφρουράς, της αστυνομίας και της εθνοφρουράς θα πραγματοποιήσουν σήμερα άσκηση στη μεθόριο με τη Λευκορωσία για να προστατεύσουν τη χώρα από ενδεχόμενες απόπειρες μεταναστών να παραβιάσουν τα σύνορα.

Εδώ και μήνες οι Ευρωπαίοι κατηγορούν το Μινσκ ότι δίνει σκοπίμως βίζες σε μετανάστες, κυρίως από τη Μέση Ανατολή, ώστε να διασχίσουν τα σύνορα και στη συνέχεια να εισέλθουν στην ΕΕ προκειμένου να την εκδικηθεί για τις κυρώσεις που επέβαλε στη Λευκορωσία για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μετά την καταστολή του κινήματος της αντιπολίτευσης που ξέσπασε έπειτα από την αμφιλεγόμενη νίκη τον Αύγουστο του 2020 του Λουκασένκο.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ