Σε κάθε νέα ευρωπαϊκή κύρωση θα απαντήσει η Λευκορωσία, δήλωσε σήμερα Πέμπτη (11.11.2021) ο πρόεδρος της χώρας, Αλεξάντρ Λουκασένκο, η οποία συνδέεται με την κρίση των μεταναστών στα σύνορα με την Πολωνία, την ευθύνη για την οποία οι Βρυξέλλες αποδίδουν στο Μινσκ.

«Αν μας επιβάλουν νέες κυρώσεις (…), οφείλουμε να απαντήσουμε», δήλωσε ο Αλεξάντρ Λουκασένκο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, Belta, και ανέφερε κυρίως τη δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας ενός αγωγού αερίου που διασχίζει τη Λευκορωσία και παραδίδει ρωσικό αέριο ζωτικής σημασίας για τους Ευρωπαίους.

«Ζεσταίνουμε την Ευρώπη και εξακολουθούν να μας απειλούν ότι θα κλείσουν τα σύνορα. Και αν κλείσουμε τη ροή του φυσικού αερίου; Γι’ αυτό, θα συνιστούσα η πολωνική ηγεσία, οι Λιθουανοί και άλλοι ανεγκέφαλοι άνθρωποι να σκέφτονται προτού μιλήσουν», δήλωσε ο Λουκασένκο.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας δήλωσε σήμερα, από τη μεριά του, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να συζητήσει την κρίση στα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και την Λευκορωσία, όπου έχουν παγιδευθεί χιλιάδες μετανάστες που επιδιώκουν να περάσουν στο έδαφος της Ένωσης.

Σε συνέντευξή του προς το πρακτορείο Ria Novosti, ο Βλαντίμιρ Μακέι κατηγορεί την ΕΕ ότι έχει διακόψει από το 2020 την χρηματοδότηση προς το Μινσκ για την ενίσχυση των υποδομών στα σύνορα και την κατασκευή κέντρων υποδοχής μεταναστών.

Hundreds of people, largely from the Middle East, camped at the Belarus-Poland border in frigid weather seeking to enter Poland. Belarus has pressured the West by orchestrating a refugee crisis at its borders with the European Union. https://t.co/bVNWQtUZka pic.twitter.com/BG1cZdUgds