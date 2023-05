Βίντεο από τη στιγμή που βαν πέφτει σε μπάρες κοντά στον Λευκό Οίκο δόθηκε στην δημοσιότητα.

Στο βίντεο φαίνεται πως ο οδηγός του βαν ήθελε επίτηδες να προκαλέσει συναγερμό στον Λευκό Οίκο, καθώς ενώ πάτησε γκάζι για να πέσει στις μπάρες.

Επίσης τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν πως η αστυνομία βρήκε μέσα στο βαν ναζιστικό σύμβολο, και συγκεκριμένα μια σβάστικα.

Τηλεκατευθυνόμενο ρομπότ άνοιξε την πόρτα, αφήνοντας να φανεί καροτσάκι με ρόδες για τη μεταφορά φορτίου, πάντως όχι εμφανές φορτίο. Ο οδηγός έχει συλληφθεί.

🚨#BREAKING: A U-Haul truck rams into security barriers outside the White House



📌#Washington l #DC



Currently multiple law enforcements and the secret service along with bomb squad are on the scene after a U-Haul truck crashes and rams into security barriers outside near the… pic.twitter.com/QNO28VJMEx