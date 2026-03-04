Κόσμος

Λήξη συναγερμού στη βάση στο Ακρωτήρι της Κύπρου: Ήχησαν σειρήνες – Μήνυμα στους εργαζόμενους και τους κατοίκους για απειλή σε εξέλιξη

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο της Κύπρου «σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή»
Εικόνα αρχείου / Reuters

Ακόμη ένα βράδυ ανησυχίας περνούν στην Κύπρο, με την κατάσταση να είναι ήδη τρομακτική από τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Λίγο πριν τις 11, σήμανε συναγερμός στη βάση στο Ακρωτήρι με τις σειρήνες να ηχούν και προειδοποιητικά μηνύματα να στέλνονται στα κινητά τηλέφωνα των εργαζομένων και των κατοίκων στη βρετανική βάση.

«Μείνετε σε εσωτερικό χώρο», έγραφε μεταξύ άλλων το μήνυμα που εστάλη στο προσωπικό της βάσης Ακρωτηρίου στην Κύπρο αλλά και στους κατοίκους.

«Υπάρχει συνεχιζόμενη απειλή ασφαλείας. Παρακαλείσθε να παραμείνετε μέσα και στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ειδοποίησης. Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από γερά, σταθερά έπιπλα. Περιμένετε περαιτέρω οδηγίες», αναφέρεται αναλυτικά στο μήνυμα.

Λίγη ώρα αργότερα έληξε ο συναγερμός και σταμάτησαν να ηχούν οι σειρήνες. 

Σύμφωνα με το philenews.com, έγκυρες πηγές των Βάσεων κάνουν λόγο για ύποπτο αντικείμενο τρία περίπου χιλιόμετρα από τη στρατιωτική βάση στο Ακρωτήρι.

Σύμφωνα με τον Κυβερνητικό Εκπρόσωπο «σε σχέση με την ενεργοποίηση μέτρων ασφαλείας που σημειώθηκε νωρίτερα στις Βρετανικές Βάσεις, διευκρινίζεται ότι δεν έχει εντοπιστεί οποιαδήποτε απειλή».

Σημειώνει ότι, «η ενεργοποίηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας και η ήχηση σειρήνων πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων. Από τους ελέγχους δεν έχει προκύψει οποιοδήποτε περιστατικό. Ως εκ τούτου, η ενεργοποίηση των μέτρων έχει πλέον λήξει, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση στο πλαίσιο των καθιερωμένων διαδικασιών».

 

Συναγερμός είχε προκληθεί το πρωί της Τετάρτης 04.03.2026 στην Κύπρο, όταν δύο ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη F-16 απογειώθηκαν από την αεροπορική βάση «Ανδρέας Παπανδρέου» στην Πάφο, προκειμένου να ελέγξουν ύποπτο αντικείμενο που εντοπίστηκε στον εναέριο χώρο κοντά στον Λίβανο.

 

Οι αρχές της Κύπρου ανέφεραν αργότερα ότι το περιστατικό θεωρείται πλέον λήξαν, διευκρινίζοντας πως ο αρχικός συναγερμός αντιμετωπίστηκε άμεσα και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν να παρακολουθούν την κατάσταση, παραμένοντας σε αυξημένη επιφυλακή.

