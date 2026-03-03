Κόσμος

Κύπρος: Σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι την Παρασκευή το Ακρωτήρι – Η ανακοίνωση του κυπριακού υπουργείου Εσωτερικών

Η κεντρική πύλη της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF Akrotiri μετά την επίθεση που δέχτηκε από ένα ύποπτο drone νωρίς το πρωί κοντά στη Λεμεσό της Κύπρου
Η κεντρική πύλη της βρετανικής αεροπορικής βάσης RAF Akrotiri μετά την επίθεση που δέχτηκε από ένα ύποπτο drone νωρίς το πρωί κοντά στη Λεμεσό της Κύπρου / AP Photo/Petros Karadjias

Σε καθεστώς εκκένωσης θα παραμείνει μέχρι και την Παρασκευή (6.3.26) η περιοχή του Ακρωτηρίου στην επαρχία Λεμεσού στην Κύπρο -όπου βρίσκεται και η βρετανική βάση που έγινε στόχος ιρανικών drones- ενώ σε επιφυλακή θα παραμείνουν άλλες έξι περιοχές.

Η κατάσταση στο δημοτικό διαμέρισμα Ακρωτηρίου θα παραμείνει σε καθεστώς εκκένωσης μέχρι και την Παρασκευή, 6 Μαρτίου, οπότε και θα επανεξεταστεί σύμφωνα με την αξιολόγηση της εικόνας της κατάστασης, αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών της Κύπρου.

Επιπρόσθετα, οι κάτοικοι Τίμης, Αναρίτας και Μανδριών, καθώς και οι κάτοικοι Ορμήδειας, Ξυλοφάγου και Ξυλοτύμπου ενημερώνονται προληπτικά, με αποστολή μηνυμάτων μέσω των Τοπικών Αρχών σε συνεργασία με τη Δύναμη Πολιτικής Άμυνας για τα σημεία που έχουν οριστεί για την προσωρινή φιλοξενία τους, σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η εκκένωση των περιοχών. Υπήρξε επίσης επικοινωνία με τον Κοινοτάρχη Πύλας για ενημέρωση των κατοίκων της Κοινότητας.

Ομάδες της Πολιτικής Άμυνας εξακολουθούν να περιπολούν στην περιοχή Ακρωτηρίου, ενώ παράλληλα είναι σε επικοινωνία με τους κατοίκους που απομακρύνθηκαν από τις οικίες τους για παροχή βοήθειας και καθοδήγησης.

