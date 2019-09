«Λιώνει» η Νικόλ Κίντμαν για τον σύζυγό της, Κιθ Έρμπαν

Την Τρίτη το βράδυ, η Αυστραλή ηθοποιός, πρωταγωνίστρια της σειράς “Big Little Lies” κέρδισε το πολυπόθητο τρόπαιο Ηθοποιού της Χρονιάς στην τελετή απονομής των βραβείων GQ Men of the Year.

Σε συνέντευξη της στο τεύχος Οκτωβρίου του περιοδικού GQ – για το εξώφυλλο του οποίου φωτογραφήθηκε – η ηθοποιός είπε ότι η επιτυχία της δεν οφείλεται μόνο στην ίδια.

Η Νικόλ Κίντμαν τόνισε ότι ο σύζυγός της, τραγουδιστής της κάντρι, είναι πάντα πρόθυμος να τη βοηθά στα πρότζεκτ της και ότι «ενισχύσει την αυτοεκτίμησή της» όταν χρειάζεται.

«Θα καθίσει στο τηλέφωνο και θα μου μιλήσει. Θα παρακολουθήσει επεισόδια του Big Little Lies … δεν λαμβάνω τίποτα από αυτό ως δεδομένο», δήλωσε η ηθοποιός τονίζοντας ότι είναι «απίστευτο βάλσαμο» που τον έχει.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Κίντμαν μίλησε για τον ευτυχισμένο γάμο της.

Τον Οκτώβριο, η ηθοποιός του Χόλιγουντ δήλωσε ότι το ζευγάρι διατηρεί μια υγιή σχέση, θέτοντας όρια μέσα στο σπίτι.

«Προφανώς εργάζομαι σκληρά, αλλά όταν είμαι εκτός, είμαι εκτός» είπε στη διάρκεια της εκδήλωσης, σύμφωνα με το Harper’s Bazaar.

«Ο Κιθ και εγώ είμαστε πολύ καλοί στο να κάνουμε κλικ και να μένουμε μακριά επειδή έχουμε μια πραγματικά καλή ζωή στο Νάσβιλ που είναι πολύ απλή, ήσυχη γιατί την έχουμε κάνει έτσι» τόνισε.

Κάποτε είχα γραφείο στο σπίτι, απαλλάχτηκα από αυτό. Είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει ποτέ, είπε η Νικόλ Κίντμαν.