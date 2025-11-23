Κόσμος

Λιθουανία: «Ύποπτα» μπαλόνια από τη Λευκορωσία έκλεισαν ξανά το αεροδρόμιο στο Βίλνιους

Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε 3 ημέρες - Αυξάνεται η ένταση με τη Λευκορωσία
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία
Μπαλόνι που μετέφεραν λαθραία στη Λιθουανία / Φωτογραφία αρχείου / AP

Ένα ακόμη περιστατικό μέσα σε μόλις λιγες ημέρες με ύποπτα μετεωρολογικά μπαλόνια από τη Λευκορωσία, ανάγκασε το αεροδρόμιο στο Βίλνιους στη Λιθουανία να κλείσει και πάλι.

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε ξανά το βράδυ της Κυριακής 23.11.2025, καθώς μπαλόνια από τη Λευκορωσία παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, προκαλώντας αναστάτωση στις πτήσεις. Παρόμοιο περιστατικό είχε συμβεί και πριν από 3 ημέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα μπαλόνια αυτά εντοπίστηκαν με ραντάρ κοντά στις αεροπορικές εγκαταστάσεις, και άμεσα έκλεισε προληπτικά το αεροδρόμιο.

 

Η Λιθουανία φαίνεται να κλείνει προσωρινά τα σύνορά της με τη Λευκορωσία εν μέσω των αυξανόμενων εντάσεων.

Τον προηγούμενο μήνα, η Λιθουανία είχε κλείσει ξανά προσωρινά αρκετά συνοριακά περάσματα με τη Λευκορωσία μετά από σειρά εισόδων μετεωρολογικών μπαλονιών, τα οποία προκάλεσαν προβλήματα στην αεροπλοΐα και ανάγκασαν τις αρχές να ενισχύσουν την επιτήρηση του εναέριου χώρου.

Οι λιθουανικές αρχές υποστηρίζουν ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται κυρίως για λαθρεμπόριο τσιγάρων και κατηγορούν τον Λευκορώσο πρόεδρο Αλεξάντρ Λουκασένκο ότι δεν λαμβάνει μέτρα για να σταματήσει αυτές τις παράνομες διελεύσεις. Το Βίλνιους κάνει λόγο ακόμη και για «υβριδική επίθεση», εκτιμώντας ότι το Μινσκ ανέχεται -ή και ενθαρρύνει- αυτές τις πρακτικές για να αποσταθεροποιήσει τη χώρα.

