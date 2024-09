Λίβανος: 92 νεκροί και 153 τραυματίες στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ το τελευταίο 24ωρο

Τουλάχιστον 92 νεκροί, 153 τραυματίες στους βομβαρδισμούς του Ισραήλ στον Λίβανο χθες Πέμπτη (26.09.2024), σύμφωνα τον τραγικό απολογισμό του Υπουργείου Υγείας του Λιβάνου.

Οι «επιδρομές του εχθρού» – εννοώντας το Ισραήλ – προκάλεσαν τον θάνατο 40 ανθρώπων στον νότιο Λίβανο, άλλων 25 στην περιοχή Μπααλμπέκ-Χερμέλ (ανατολικά), 23 στην Μπεκάα (ανατολικά) και 4 στην περιοχή του Όρους του Λιβάνου (κεντροανατολικά), διευκρίνισε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό.

Την ίδια στιγμή, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας του Ισραήλ δήλωνε ότι η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία θα αποτρέψει κάθε μεταφορά όπλων από το Ιράν προς τη Χεζμπολάχ του Λιβάνου και προετοιμάζεται για να υποστηρίξει τα στρατεύματα σε ενδεχόμενες χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της λιβανέζικης οργάνωσης.

«Θα αποτρέψουμε κάθε απόπειρα μεταφοράς όπλων από το Ιράν στον Λίβανο», τόνισε ο υποπτέραρχος Τομέρ Μπαρ. «Η αισιοδοξία του Νασράλα πηγάζει από τις προμήθειες που στέλνει το Ιράν» συμπλήρωσε, αναφερόμενος στον ηγέτη της Χεζμπολάχ.

«Προετοιμαζόμαστε από κοινού με τη Βόρεια Διοίκηση για μια χερσαία επιχείρηση. Είμαστε έτοιμοι, σε περίπτωση που διαταχθεί. Είναι μια απόφαση που ανήκει στους ανωτέρους μας», είπε κατά την ομιλία του σε οπλίτες, βίντεο της οποίας δόθηκε στη δημοσιότητα από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF).

Η Χεζμπολάχ λέει ότι έπληξε την ισραηλινή πόλη Σάφεντ με 80 ρουκέτες

Η οργάνωση Χεζμπολάχ του Λιβάνου ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι έβαλε στο στόχαστρο την πόλη Σάφεντ, στο βόρειο Ισραήλ, εκτοξεύοντας 80 ρουκέτες, σε απάντηση για τις ισραηλινές επιθέσεις στο λιβανέζικο έδαφος.

«Προς υπεράσπιση του Λιβάνου και του λαού του» και «σε απάντηση» για τις «βάρβαρες ισραηλινές (επιθέσεις) σε πόλεις, χωριά και αμάχους», οι μαχητές της Χεζμπολάχ έπληξαν την πόλη Σάφεντ με 80 ρουκέτες, ανέφερε η πανίσχυρη φιλοϊρανική οργάνωση στην ανακοίνωσή της.

Νωρίτερα, χθες, σε μία νέα και απόλυτα «στοχευμένη» επίθεση στη Βηρυτό, το Ισραήλ κατάφερε να εξουδετερώσει τον διοικητή της μονάδας drone της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τον Μοχάμεντ Σρουρ ή Άμπου Σάλεχ, και ακόμη έναν άνθρωπο χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του.

«Συνεχίζονται οι συζητήσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο», λέει ο Λευκός Οίκος

Η έκκληση των ΗΠΑ και πολλών άλλων χωρών για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο έγινε «σε συντονισμό» με το Ισραήλ, διαβεβαίωσε σήμερα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιερ.

Η εκπρόσωπος είπε ότι συνεχίζονται στη Νέα Υόρκη οι συζητήσεις για μια εκεχειρία 21 ημερών, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ, Ίσραελ Κατς είπε ότι «δεν θα υπάρξει εκεχειρία στον βορρά» και ότι η μάχη εναντίον της Χεζμπολάχ «θα συνεχιστεί μέχρι τη νίκη».

Οι Χούθι δεν θα διστάσουν να υποστηρίξουν τη Χεζμπολάχ, διαμηνύει ο ηγέτης τους

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης «δεν θα διστάσουν να υποστηρίξουν τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ», διεμήνυσε σήμερα ο ηγέτης τους, καθώς συνεχίζονται για τέταρτη ημέρα οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές εναντίον του λιβανέζικου κινήματος.

Σε ομιλία που μεταδόθηκε τηλεοπτικά, ο ηγέτης των ανταρτών, Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι υποστήριξε ότι το Ισραήλ εξαπέλυσε τις επιθέσεις στον Λίβανο προκειμένου να μην επιτρέψει στη Χεζμπολάχ «να υποστηρίξει τη Γάζα και τους Παλαιστίνιους».

Οι Χούθι αποτελούν μέρος του αποκαλούμενου «Άξονα της Αντίστασης», μιας συμμαχίας φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων που περιλαμβάνει επίσης την παλαιστινιακή Χαμάς, τη λιβανέζικη Χεζμπολάχ και ιρακινές ομάδες.

Οι αντάρτες της Υεμένης έχουν ήδη εξαπολύσει αρκετές επιθέσεις με drones και πυραύλους εναντίον του Ισραήλ, ενώ βάζουν στο στόχαστρό τους πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα σε «ένδειξη αλληλεγγύης» προς τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο ηγέτης των Χούθι υποστήριξε ότι η Χεζμπολάχ είναι «ισχυρότερη από ποτέ» και ότι έχει τη «δυνατότητα να πλήξει οποιαδήποτε περιοχή στην κατεχόμενη Παλαιστίνη».

«Δεν θα σταματήσουμε ποτέ να υποστηρίζουμε τη Γάζα και την Παλαιστίνη γενικότερα, ούτε επίσης τον Λίβανο και τη Χεζμπολάχ», δεσμεύτηκε ο Άμπντουλ Μάλικ αλ Χούθι.

Σχεδόν έναν χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου κατά της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, το Ισραήλ ανακοίνωσε στα μέσα Σεπτεμβρίου ότι μεταφέρει το «κέντρο βάρους» των στρατιωτικών επιχειρήσεων στα βόρεια σύνορά του, σφυροκοπώντας θέσεις της Χεζμπολάχ.

Χιλιάδες άνθρωποι φεύγουν από τον Λίβανο αναζητώντας καταφύγιο στη Συρία

Για κάποιους είναι ένα «άλμα στο άγνωστο», για άλλους είναι η επιστροφή σε μια χώρα από την οποία έφυγαν εν μέσω του πολέμου. Είναι χιλιάδες οι Λιβανέζοι και οι Σύροι που περιμένουν στα σύνορα για να περάσουν στη Συρία, ώστε να γλιτώσουν από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο.

Ο Λιβανέζος Χασάν Σλιμ έφυγε από τον νότιο Λίβανο μαζί με την ηλικιωμένη μητέρα του και θα αναζητήσει καταφύγιο σε συγγενείς του στη Συρία, μια χώρα ρημαγμένη από τον εμφύλιο, την οποία δεν γνωρίζει. «Αποφεύγαμε τη Συρία λόγω του πολέμου, αλλά σήμερα ο πόλεμος χτυπά τη δική μας πόρτα και είμαστε αναγκασμένοι να φύγουμε», εξήγησε ο 24χρονος άνεργος που περιμένει τη σειρά του στο μεθοριακό φυλάκιο Τζντεϊντέτ Γιαμπούς.

Λόγω της εντατικοποίησης των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο, από τις αρχές της εβδομάδας, 90.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, ανέφερε ο ΟΗΕ. Σύμφωνα με τις λιβανέζικες αρχές, περισσότεροι από 31.000 άνθρωποι, οι 15.000 εκ των οποίων ήταν Σύροι, πέρασαν στη Συρία τις δύο τελευταίες ημέρες.

«Δεν ξέρω για πόσο καιρό θα μείνω στη Συρία, φοβάμαι αυτό το άλμα στο άγνωστο», είπε ο Σλιμ, καθισμένος στην άκρη του δρόμου, περιμένοντας να του δοθεί η άδεια να μπει στη Συρία, μια κατακερματισμένη χώρα που ακόμη συγκλονίζεται από μάχες σε ορισμένες ζώνες.

Το καθεστώς του Μπασάρ αλ Άσαντ επέζησε από τον αιματηρό εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε το 2011 αλλά παραμένει παρίας στη διεθνή σκηνή.

«Έχουμε οικογένεια στο Χαλέπι, μας προσκάλεσαν εκεί όταν ξεκίνησαν οι πρώτοι βομβαρδισμοί, αλλά δεν πιστεύαμε ότι η κατάσταση θα επιδεινωνόταν τόσο γρήγορα», πρόσθεσε ο Σλιμ.

Καθισμένες στο πεζοδρόμιο ή μέσα σε αυτοκίνητα γεμάτα με αποσκευές, γυναίκες και παιδιά περιμένουν τους άνδρες να ολοκληρώσουν τις τυπικές διατυπώσεις. Εθελοντές της Ερυθράς Ημισελήνου μοιράζουν νερό και παρέχουν τις πρώτες βοήθειες σε όσους τις χρειάζονται. Οι περισσότεροι από τους πρόσφυγες προέρχονται από την κοιλάδα Μπεκάα, το προπύργιο της Χεζμπολάχ στον ανατολικό Λίβανο, όπως διαπίστωσε ένας φωτορεπόρτερ του Γαλλικού Πρακτορείου.

«Συνήθως πηγαίνω στη Δαμασκό για δουλειά, ποτέ δεν σκέφθηκαν ότι θα ερχόμουν εδώ υπό αυτές τις συνθήκες», σχολίασε ο 54χρονος Άλι Μοχάμεντ Γοσν.

Όταν στη Συρία μαινόταν ο πόλεμος, ο Γοσν πήγαινε μόνος του για να αγοράσει εμπορεύματα που τα μεταπωλούσε στον Λίβανο. Αυτή τη φορά φόρτωσε στο βανάκι του την οικογένεια και τα υπάρχοντά τους και θα αναζητήσει καταφύγιο σε συγγενείς στη Δαμασκό.

«Δεν θα μείνουμε πολύ στη Συρία, θα επιστρέψουμε μετά τη νίκη μας επί του Ισραήλ», πιστεύει. Το 2006, στον προηγούμενο πόλεμο μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, ο Γοσν έφυγε από το χωριό του για μερικές ημέρες. Τώρα «οι βομβαρδισμοί είναι πολύ πιο έντονοι», παρατήρησε.

Το 2006, περίπου 250.000 άνθρωποι κατέφυγαν από τον Λίβανο στη Συρία. Από αυτούς, οι 70.000 συνέχισαν την πορεία τους προς άλλες χώρες ενώ 180.000 φιλοξενήθηκαν από οικογένειες ή από δημόσια κέντρα υποδοχής.

Αυτή τη φορά το κυβερνείο της Δαμασκού έχει προετοιμάσει τρία κέντρα φιλοξενίας και άνοιξε τρία ξενοδοχεία στην περιοχή Σαγέντα Ζεϊνάμπ. Το προάστιο αυτό, όπου βρίσκεται και ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος από το 2013.

«Το κυριότερο θέμα, πριν από όλα τα άλλα, είναι να δούμε πώς θα σταθούμε στο πλευρό των αδελφών μας στον Λίβανο», δήλωσε πρόσφατα ο Σύρος πρόεδρος Άσαντ.

Τραγική ειρωνεία, εκατοντάδες οικογένειες Σύρων που έφυγαν από τη χώρα τους για να γλιτώσουν από τον πόλεμο, σήμερα παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για τον ίδιο λόγο. «Πίστευα ότι δεν θα άκουγα ποτέ ξανά τον κρότο των βομβαρδισμών και των πυραύλων», είπε ο Άμπου Μοχάμεντ Ριφάι.

Ο 60χρονος άνδρας και η οικογένειά του κατέφυγαν στην Μπεκάα το 2014, όταν έφυγαν από το συριακό χωριό Ντεράα, το λίκνο της εξέγερσης κατά του καθεστώτος Άσαντ.

Εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι κατέφυγαν στον Λίβανο μετά το 2011. Σύμφωνα με τη Βηρυτό, οι Σύροι πρόσφυγες είναι συνολικά 2 εκατομμύρια. Ο ΟΗΕ έχει καταγράψει 774.000 ανθρώπους. Οι πρόσφυγες αυτοί ζουν συχνά σε άθλιες συνθήκες, σε μια χώρα που αντιμετώπιζε ήδη μια οικονομική κρίση άνευ προηγουμένου.

«Η μοίρα μας είναι να ζήσουμε όλη τη ζωή μας στο έλεος του πολέμου και ο πόλεμος δεν έχει έλεος», είπε ο Ριφάι.