Λίβανος: Νεκρός ο διοικητής της μονάδας drone της Χεζμπολάχ από ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό

Σε μία νέα και απόλυτα «στοχευμένη» επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, στη Βηρυτό, προχώρησε σήμερα (26.09.2024) το Ισραήλ, με στόχο και άλλο υψηλόβαθμο στέλεχος της Χεζμπολάχ.

Το Ισραήλ κατάφερε να εξουδετερώσει τον διοικητή της μονάδας drone της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, τον Μοχάμεντ Σρουρ ή Άμπου Σάλεχ, και ακόμη έναν άνθρωπο χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα στοιχεία του.

Από την σημερινή ισραηλινή επίθεση, τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, με μία γυναίκα να νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση.

Το Ισραήλ συνεχίζει το «λουτρό αίματος» στον Λίβανο με σκοπό να αποκαταστήσει την ασφάλεια στα βόρεια σύνορά του για να επιστρέψουν εκεί οι 70.000 κάτοικοι που εκτοπίστηκαν όταν ξεκίνησε η καθημερινή ανταλλαγή πυρών ανάμεσα στον ισραηλινό στρατό και την Χεζμπολάχ.

Δείτε ντοκουμέντα από τη σημερινή επίθεση:

Very precise strike in Beirut. Whoever Israel was targeting, they knew EXACTLY where they were in the building. Unparalleled intelligence. pic.twitter.com/FwBNz9NjxV