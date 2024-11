Λίβανος: Ένας νεκρός και εννέα τραυματίες σε νέα ισραηλινή επιδρομή στη Βηρυτό – «Στόχος η ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια»

Τουλάχιστον ένας νεκρός και άλλοι 9 τραυματίες, με 2 από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, είναι ο απολογισμός της σημερινής επίθεσης (17.11.2024) που έκανε ο στρατός του Ισραήλ κατά της πρωτεύουσας του Λιβάνου, στη Βηρυτό.

Στόχος του Ισραήλ φαίνεται πως ήταν η λιβανέζικη ισλαμιστική οργάνωση Τζαμάα Ισλαμίγια, η οποία είναι σύμμαχος με τη Χεζμπολάχ και την Χαμάς στον πόλεμο κατά του Ισραήλ, ανέφερε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Βουλευτής της Τζαμάα Ισλαμίγια, ο Ιμάντ Χουτ, διέψευσε την συγκεκριμένη είδηση.

«Κανένα κέντρο ή φορέας που συνδέεται με την οργάνωση δεν βρίσκεται στην περιοχή που βομβαρδίστηκε και κανένα μέλος της ομάδας δεν ήταν στόχος», είπε ο Χουτ στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Μια πηγή ασφαλείας του Λιβάνου υποστήριξε πως η επίθεση είχε στόχο ένα κατάστημα ηλεκτρονικών ειδών.

Beirut tonight.



Barbaric Israeli bombardments on men, women, and children in the heart of Lebanon’s capital.



No military targets. Only civilian ones. pic.twitter.com/lzcRsGXpca