Λίβανος: Φόβοι ότι η ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ θα γίνει μόνιμη, στο Παρίσι για να δει τον Μακρόν ο Σαλάμ

Με την εκεχειρία να μένει «στα χαρτιά» και τα όπλα να μην έχουν σιγήσει, ο Λίβανος ανησυχεί όλο και πιο πολύ ότι η ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ κάθε άλλο παρά θα είναι προσωρινή. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Ναουάφ Σαλάμ αναχωρεί από τη Βηρυτό με προορισμό το Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Παρά τις προσδοκίες που «γέννησε» η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, οι πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποιεί τόσο χερσαίες δυνάμεις όσο και πυροβολικό, ενώ καταγράφονται και κατεδαφίσεις κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι συνεχιζόμενες αυτές εχθροπραξίες – από τα σύνορα έως την αποκαλούμενη από το Ισραήλ «κίτρινη γραμμή» – συνιστούν παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας.

Την ίδια ώρα, εντείνεται η ανησυχία ότι η προσωρινή ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στον νότο ενδέχεται να μετατραπεί σε μόνιμη εδαφική κατοχή από το Ισραήλ.

Τόσο η κυβέρνηση του Λιβάνου όσο και η λιβανέζικη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ απορρίπτουν κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Για τη διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο, κρίσιμη θεωρείται η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν, ενώ η ανησυχία εντείνεται και λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέτωπο του Λιβάνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ εκφράζει την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα θέσει και το ζήτημα του Λιβάνου στο τραπέζι των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, υπερασπιζόμενα τα ιρανικά γεωπολιτικά συμφέροντα.