Λίβανος: Φόβοι ότι η ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ θα γίνει μόνιμη, στο Παρίσι για να δει τον Μακρόν ο Σαλάμ

Τόσο η Βηρυτός όσο και η Χεζμπολάχ απορρίπτουν κατηγορηματικά τη διατήρηση της λεγόμενης από το Τελ Αβίβ «κίτρινης γραμμής»
Ισραηλινοί στρατιώτες στον νότιο Λίβανο
Ισραηλινοί στρατιώτες στον νότιο Λίβανο / REUTERS / Φωτογραφία Florion Goga

Με την εκεχειρία να μένει «στα χαρτιά» και τα όπλα να μην έχουν σιγήσει, ο Λίβανος ανησυχεί όλο και πιο πολύ ότι η ζώνη ασφαλείας του Ισραήλ κάθε άλλο παρά θα είναι προσωρινή. Αυτός είναι ο λόγος που ο Λιβανέζος πρωθυπουργός, Ναουάφ Σαλάμ αναχωρεί από τη Βηρυτό με προορισμό το Παρίσι για συνομιλίες με τον Γάλλο Πρόεδρο, Εμανουέλ Μακρόν.

Παρά τις προσδοκίες που «γέννησε» η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με το Ισραήλ, οι πολεμικές επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο ισραηλινός στρατός φέρεται να χρησιμοποιεί τόσο χερσαίες δυνάμεις όσο και πυροβολικό, ενώ καταγράφονται και κατεδαφίσεις κατοικιών στην ευρύτερη περιοχή.

Το βασικό ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο οι συνεχιζόμενες αυτές εχθροπραξίες – από τα σύνορα έως την αποκαλούμενη από το Ισραήλ «κίτρινη γραμμή» – συνιστούν παραβίαση της ισχύουσας εκεχειρίας.

 

Την ίδια ώρα, εντείνεται η ανησυχία ότι η προσωρινή ζώνη ασφαλείας που έχει δημιουργηθεί στον νότο ενδέχεται να μετατραπεί σε μόνιμη εδαφική κατοχή από το Ισραήλ.

Τόσο η κυβέρνηση του Λιβάνου όσο και η λιβανέζικη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ απορρίπτουν κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο, υπογραμμίζοντας την ανάγκη διασφάλισης της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

Για τη διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο, κρίσιμη θεωρείται η εξέλιξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν, ενώ η ανησυχία εντείνεται και λόγω της κατάστασης στα Στενά του Ορμούζ.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, το μέτωπο του Λιβάνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ εκφράζει την πεποίθηση ότι η Τεχεράνη θα θέσει και το ζήτημα του Λιβάνου στο τραπέζι των συνομιλιών με την Ουάσινγκτον, υπερασπιζόμενα τα ιρανικά γεωπολιτικά συμφέροντα.

Εκλογές στη Βουλγαρία: Προηγείται ο φιλόρωσος Ρούμεν Ράντεφ, σύμφωνα με τα exit polls
O Ρούμεν Ράντεφ ήταν πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας και παραιτήθηκε τον Ιανουάριο του 2026 - Οι ψηφοφόροι κλήθηκαν στις κάλπες για όγδοη φορά μέσα σε πέντε χρόνια για τις βουλευτικές εκλογές
Rumen Radev, former Bulgarian president and leader of Progressive Bulgaria coalition, votes during the parliamentary election, in Sofia, Bulgaria, April 19, 2026. REUTERS/Stoyan Nenov TPX IMAGES OF THE DAY
Στενά του Ορμούζ: Το Ιράν απέτρεψε δύο δεξαμενόπλοια, πέρασαν προς τη Μεσόγειο δύο κρουαζιερόπλοια
Οι δυνάμεις της Τεχεράνης «μπλόκαραν»  δύο τάνκερ με σημαία Μποτσουάνα και Ανγκόλα, ενώ η TUI Cruises ανακοίνωσε ότι τα Mein Schiff 4 και Mein Schiff 5 διέσχισαν με ασφάλεια το στρατηγικό πέρασμα
Στενά του Ορμούζ
Η Βρετανία ξεκαθαρίζει τη θέση της στο Ιράν για τον πόλεμο: Διπλωματική πίεση, επιβολή κυρώσεων και μέτρα ασφάλειας για ελεύθερη ναυσιπλοΐα
Η Βρετανία περιορίζεται σε αμυντικές ενέργειες, όπως η προστασία στρατιωτικών βάσεων και συμμάχων στη Μέση Ανατολή, αποφεύγοντας ενεργό συμμετοχή σε επιθετικές επιχειρήσεις
Κιρ Στάρμερ
Προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: «Αν δεν υπογράψει τη συμφωνία, θα ανατινάξουμε ολόκληρη τη χώρα»
Η Τεχεράνη δεν έχει αποφασίσει προς το παρόν αν θα στείλει διαπραγματευτική ομάδα στο Πακιστάν, ο Τραμπ στέλνει Βανς, Γουίτκοφ και Κούσνερ - Ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο Ισλαμαμπάντ
Ντόναλντ Τραμπ
