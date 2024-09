Λίβανος: Γιατί το Ισραήλ πυροδότησε τώρα τα εκρηκτικά στους βομβητές της Χεζμπολάχ

Η απόφαση του Ισραήλ να ανατινάξει τους βομβητές που είχαν πάνω τους μέλη της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και τη Συρία χθες, Τρίτη (17.09.2024) εγρείρει φόβους για νέα ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή που θα καταλήξει σε ολοκληρωτικό πόλεμο.

Εκατοντάδες βομβητές που φέρουν τα μέλη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σχεδόν ταυτόχρονα σε ολόκληρη τη χώρα στον Λίβανο, σκοτώνοντας 11 άτομα, μεταξύ των οποίων ένα παιδί και τραυματίζοντας άλλους 4.000.

Το «μυστηριώδες» περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω της αυξανόμενης έντασης μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από την Τεχεράνη, Χεζμπολάχ.

Οι βομβητές εξερράγησαν μία ημέρα αφότου οι Ισραηλινοί ηγέτες προειδοποίησαν ότι σκέφτονται να εντείνουν τη στρατιωτική τους εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ δεν έχει σχολιάσει εάν βρισκόταν πίσω από τις επιθέσεις, αλλά οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών έχουν ήδη αυξηθεί.

Η Χεζμπολάχ απείλησε να αντεπιτεθεί στο Ισραήλ για την επιχείρηση με τους βομβητές.

Hundreds of pagers blew up at the same time across Lebanon on Tuesday in an apparently coordinated attack that killed eight people and injured more than 2,700, health officials said. Hezbollah blamed Israel, but the Israeli military declined to comment. https://t.co/cJhGnNHVNG pic.twitter.com/CLyV5kQefn