Λίβανος: Στη Βουδαπέστη κατασκευάστηκαν οι βομβητές που έγιναν βόμβες κατά της Χεζμπολάχ

Νέα αποκαλυπτικά στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το θρίλερ που εκτυλίχθηκε χθες (17.09.2024) στον Λίβανο όταν βομβητές που έφεραν μέλη της Χεζμπολάχ εξερράγησαν σκοτώνοντας 11 άτομα και τραυματίζοντας άλλους 4.000.

Η εταιρεία «Gold Apollo» από την Ταϊβάν που σύμφωνα με την New York Times είχε κατασκευάσει τους βομβητές που εξερράγησαν ταυτόχρονα κατά μελών της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ανακοίνωσε σήμερα πως οι συσκευές έχουν έδρα κατασκευής την Ουγγαρία.

«Τους βομβητές AR-924 κατασκεύασε η εταιρεία BAC Consulting KFT με έδρα τη Βουδαπέστη στην οποία η ταϊβανέζικη εταιρεία είχε δώσει την άδεια να χρησιμοποιεί το εν λόγω σήμα», έγραψε στην ανακοίνωσή της, η «Gold Apollo».

BREAKING: Thousands of messaging pagers used by Hezbollah reportedly exploded all across Lebanon in a cyberattack straight out of a cyberpunk scifi novel.



More than a thousand Hezbollah members have been reportedly injured, according to Lebanese security sources. pic.twitter.com/knnCUpSEO9